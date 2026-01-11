La llamativa frase de Luis Advíncula sobre su llegada a Alianza Lima que causó revuelo en Boca: "Me trataron..."

Previo al amistoso ante Independiente en Montevideo, Luis Advíncula soltó una particular respuesta sobre por qué eligió al equipo peruano. ¿Qué quiso decir?

El lateral derecho peruano Luis Advíncula criticó por elevación a Boca y remarcó que decidió jugar en Alianza Lima porque lo “trataron bien”. Las declaraciones fueron antes del inicio del partido entre su equipo e Independiente, en el arranque de la Serie Río de La Plata, disputado en Montevideo.

Un periodista le consultó por qué decidió jugar para Alianza Lima y Advíncula fue tajante: “Porque me trataron bien, por ese motivo”. La respuesta del futbolista no pasó inadvertida y rápidamente encendió la polémica, especialmente en la Argentina, donde su etapa en el Xeneize aún está fresca en la memoria de los hinchas.

Aunque el contexto de la pregunta estuvo vinculado al presente inmediato del partido, la declaración de Advíncula apuntó directamente a una experiencia pasada que, según dejó entrever, marcó de manera negativa el cierre de su ciclo en el club de La Ribera.

Su recorrido internacional incluyó experiencias en ligas competitivas y un largo período en Boca Juniors, club al que llegó en 2021 y donde fue protagonista en varios momentos importantes.

Con títulos en el plano local y actuaciones destacadas en partidos decisivos, Advíncula supo ganarse el reconocimiento del público Xeneize, pero con el correr del tiempo el defensor peruano empezó a perder terreno hasta que derivó en su salida de Boca.