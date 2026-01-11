Debutó en San Lorenzo, fue goleador en México en 2025 y quiere jugar en River: "Sería hermoso"

Un delantero que la rompe en la Liga MX y podría jugar el Mundial 2026 confesó que le gustaría vestir la camiseta de River "al menos una única vez".

Atención Gallardo: un delantero que la rompe en México se ofreció para jugar en River

El mercado de pases de River viene cargado de nombres, pero hay una deuda que todavía no se saldó y que quedó expuesta tras el trágico 2025: el gol. Si bien Marcelo Gallardo no tendría dentro de sus prioridades incorporar un centrodelantero, desde México llegó una señal de un futbolista que expresó sus ganas de vestir la camiseta del Millonario.

El protagonista es Germán Berterame, el delantero argentino de 27 años de Rayados de Monterrey que atraviesa su mejor momento en la Liga MX: convirtió 28 goles en 2025 y es una piza clave del equipo. Pese a tener contrato vigente hasta fines de 2027, el cordobés reveló que le gustaría volver al fútbol argentino para jugar en Núñez.

Berterameel sueño de jugar en River en un futuro “Obviamente que quisiera jugar al menos una única vez. Sería hermoso para mí”, confesó el surgido de San Lorenzo en diálogo con ESPN. A su vez, el goleador del gigante azteca explicó qué sintió al enfrentarlo en el Mundial de Clubes: “Cuando crucé a River en la cancha fue una alegría inmensa“.

Berterame Monterrey. EFE Berterame, ex San Lorenzo, confesó que le gustaría jugar en River. Foto: EFE En línea con eso, Berterame extendió su discurso sobre el partido que se jugó en Los Ángeles y terminó 0-0. Fueron muchas sensaciones hermosas porque es un equipo que, cuando era chico, lo veía mucho y me gustaría estar. Ahora le deseo lo mejor en el campeonato”, cerró.