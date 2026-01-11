El enigmático posteo de Johan Romaña tras la nueva oferta de River a San Lorenzo: "Ten la madurez de..."

Mientras River y San Lorenzo no se ponen de acuerdo, Johan Romaña publicó una particular frase en sus redes sociales en horas claves para definir su futuro.

River sigue abocado a la búsqueda de un zaguero central y el único nombre apuntado es el de Johan Romaña. Hace varios días que el Millonario negocia con San Lorenzo para comprar la mitad del pase del defensor de 27 años, pero las diferencias económicas son grandes y el acuerdo parece lejano.

River y San Lorenzo no se ponen de acuerdo por el pase de Johan Romaña La primera oferta que presentó el club de Núñez para quedarse con el 50 por ciento del colombiano fue de US$2.000.000, aunque fue rápidamente desestimada y obligó a un segundo ofrecimiento todavía más tentador: US$2.600.000 y la opción de comprar la otra parte del pase a mediano plazo por un monto similar.

El tema que es que esa cifra no cambió los planes de la CD transitoria del Ciclón, y fue el presidente Sergio Costantino el que reveló las pretensiones por Romaña: US$5.000.000 por el 80 por ciento. Con este escenario, el propio futbolista sabe que debe meter presión para torcer la postura del club y poder recalar en Núñez.

El enigmático posteo del colombiano, que ejerce presión ir al Millo Y, de hecho, actuó rápido y empezó a hacerlo en las redes. Hace algunas horas, el zaguero compartió una historia de Instagram con una frase enigmática que volvió a alimentar su deseo de cambiar de aires y jugar en River. "Ten la madurez de saber que el silencio es más poderoso que tener la última palabra", sentenció.