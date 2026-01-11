¡Bombazo! Revelan la prelista de 50 jugadores que maneja Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Lionel Scaloni tiene en sus manos un extenso borrador con los futbolistas de la Selección argentina que pelean por un lugar en la Copa del Mundo. ¿Quiénes son?
La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya empezó y, aunque la Selección argentina llega con la tranquilidad de ser la campeona vigente, Lionel Scaloni trata de estar en todos los detalles. La base de la lista está y sale de memoria, pero el seguimiento es mucho más amplio.
Hace algunos días, el DT reveló que ya posee en sus manos una lista de más de 50 jugadores que pelearán para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá. Claro, dentro de la nómina se sabe que al menos 15 campeones del mundo en Qatar ya tienen su boleto asegurado, por lo que no quedan muchos lugares y la pelea por los restantes es intensa.
Lionel Scaloni dio pistas sobre la lista del Mundial
Scaloni fue claro al explicar por qué nadie puede sentirse seguro. En una entrevista con AFA Estudio, el técnico albiceleste recordó la experiencia en 2022 y, en base a eso, explicó: “Hay muchos jugadores y no descartamos a nadie. Ya tenemos la experiencia de la anterior lista, donde teníamos claro todo y fue un baldazo de agua fría haber perdido dos futbolistas a una semana de comenzar el Mundial (Joaquín Correa y Nico González), además tuvimos la lesión de Lo Celso un tiempo antes. Son cosas que nos han hecho recapacitar, que no hay nada descartado: manejamos una lista de más de 50 futbolistas, en el cual el nivel es bastante parejo y pueden estar todos”.
Esa mirada amplia también implica decisiones difíciles y el Gringo lo asumió sin vueltas: “Tenemos que estar alertas a posibles lesiones, bajos rendimientos, baja forma y en eso somos inflexibles. Con todo el dolor del alma, si tenemos que llevar a otro chico porque está bien, lo haremos y siempre lo hemos hecho. Por eso manejamos una lista bastante amplia, en base a todos los futbolistas que hemos convocado, no descartaría a ninguno y hay que ver el desarrollo en estos meses”.
En ese contexto, Diario Olé se encargó de publicar el borrador de 50 futbolistas que maneja Scaloni de cara al Mundial. A sabiendas de que un gran porcentaje de la lista ya está completa, más atrás aparecen varios nombres que saben que necesitan un semestre casi perfecto para meterse en los últimos casilleros.
El borrador de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Arqueros
Emiliano Martínez
Gerónimo Rulli
Walter Benítez
Facundo Cambeses
Juan Musso
Agustín Rossi
Defensores
Nahuel Molina
Gonzalo Montiel
Juan Foyth
Kevin Mac Allister
Cristian Romero
Nicolás Otamendi
Lisandro Martínez
Leonardo Balerdi
Marcos Senesi
Facundo Medina
Lautaro Rivero
Nicolás Tagliafico
Marcos Acuña
Valentín Barco
Julio Soler
Francisco Ortega
Kevin Lomónaco
Volantes
Rodrigo De Paul
Leandro Paredes
Enzo Fernández
Alexis Mac Allister
Exequiel Palacios
Giovanni Lo Celso
Giuliano Simeone
Nicolás Paz
Emiliano Buendía
Alan Varela
Ezequiel Fernández
Máximo Perrone
Aníbal Moreno
Facundo Buonanotte
Enzo Barrenechea
Nicolás Domínguez
Delanteros
Lionel Messi
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
Nicolás González
Thiago Almada
José Manuel López
Franco Mastantuono
Gianluca Prestianni
Valentín Carboni
Alejandro Garnacho
Valentín Castellanos
Ángel Correa
Claudio Echeverri
Paulo Dybala
Joaquín Panichelli
Matías Soulé