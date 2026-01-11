Presenta:

¡Bombazo! Revelan la prelista de 50 jugadores que maneja Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Lionel Scaloni tiene en sus manos un extenso borrador con los futbolistas de la Selección argentina que pelean por un lugar en la Copa del Mundo. ¿Quiénes son?

Brian Mestre

Lionel Scaloni ya tiene una prelista para el Mundial.

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 ya empezó y, aunque la Selección argentina llega con la tranquilidad de ser la campeona vigente, Lionel Scaloni trata de estar en todos los detalles. La base de la lista está y sale de memoria, pero el seguimiento es mucho más amplio.

Hace algunos días, el DT reveló que ya posee en sus manos una lista de más de 50 jugadores que pelearán para defender el título en Estados Unidos, México y Canadá. Claro, dentro de la nómina se sabe que al menos 15 campeones del mundo en Qatar ya tienen su boleto asegurado, por lo que no quedan muchos lugares y la pelea por los restantes es intensa.

Lionel Scaloni dio pistas sobre la lista del Mundial

Scaloni fue claro al explicar por qué nadie puede sentirse seguro. En una entrevista con AFA Estudio, el técnico albiceleste recordó la experiencia en 2022 y, en base a eso, explicó: “Hay muchos jugadores y no descartamos a nadie. Ya tenemos la experiencia de la anterior lista, donde teníamos claro todo y fue un baldazo de agua fría haber perdido dos futbolistas a una semana de comenzar el Mundial (Joaquín Correa y Nico González), además tuvimos la lesión de Lo Celso un tiempo antes. Son cosas que nos han hecho recapacitar, que no hay nada descartado: manejamos una lista de más de 50 futbolistas, en el cual el nivel es bastante parejo y pueden estar todos”.

Scaloni empieza a ilustrar la lista del Mundial 2026.

Esa mirada amplia también implica decisiones difíciles y el Gringo lo asumió sin vueltas: “Tenemos que estar alertas a posibles lesiones, bajos rendimientos, baja forma y en eso somos inflexibles. Con todo el dolor del alma, si tenemos que llevar a otro chico porque está bien, lo haremos y siempre lo hemos hecho. Por eso manejamos una lista bastante amplia, en base a todos los futbolistas que hemos convocado, no descartaría a ninguno y hay que ver el desarrollo en estos meses”.

En ese contexto, Diario Olé se encargó de publicar el borrador de 50 futbolistas que maneja Scaloni de cara al Mundial. A sabiendas de que un gran porcentaje de la lista ya está completa, más atrás aparecen varios nombres que saben que necesitan un semestre casi perfecto para meterse en los últimos casilleros.

El borrador de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Walter Benítez

Facundo Cambeses

Juan Musso

Agustín Rossi

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Juan Foyth

Kevin Mac Allister

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Leonardo Balerdi

Marcos Senesi

Facundo Medina

Lautaro Rivero

Nicolás Tagliafico

Marcos Acuña

Valentín Barco

Julio Soler

Francisco Ortega

Kevin Lomónaco

Volantes

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Exequiel Palacios

Giovanni Lo Celso

Giuliano Simeone

Nicolás Paz

Emiliano Buendía

Alan Varela

Ezequiel Fernández

Máximo Perrone

Aníbal Moreno

Facundo Buonanotte

Enzo Barrenechea

Nicolás Domínguez

Delanteros

Lionel Messi

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Nicolás González

Thiago Almada

José Manuel López

Franco Mastantuono

Gianluca Prestianni

Valentín Carboni

Alejandro Garnacho

Valentín Castellanos

Ángel Correa

Claudio Echeverri

Paulo Dybala

Joaquín Panichelli

Matías Soulé

