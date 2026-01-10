Atento, Scaloni: Argelia no compitió ante Nigeria y quedó eliminada de la Copa Africana de Naciones

Argelia perdió 2-0 frente a una selección que no jugará el Mundial 2026 sin patear al arco y se despidió del torneo en cuartos de final.

Argelia, que será rival de la Selección argentina en el Mundial 2026, tuvo una actuación muy floja y fue claramente superado por Nigeria, que lo eliminó en cuartos de final de la Copa Africana de Naciones.

Argelia se despidió de la Copa Africana de Naciones tras un partido para el olvido ante Nigeria El equipo dirigido por Vladimir Petkovic nunca encontró el partido. Le costó hacer pie y quedó lejos de aquella versión competitiva que había mostrado en la fase previa y, anteriormente, en la Copa Árabe. De hecho, el dato que grafica lo que fue el encuentro ante las Águilas Verdes es tan contundente como lapidario: no pateó ni una vez al arco en los 90 minutos.

El quiebre llegó en el segundo tiempo. En apenas 10 minutos, Nigeria liquidó la historia con un gol de Victor Osimhen, que ganó dentro del área y metió un cabezazo picado que dejó sin respuestas a Luca Zidane y, poco después, el propio delantero volvió a marcar diferencias con una asistencia filtrada para Akor Adams, que eludió al arquero y definió con el arco libre.

Nigeria eliminó en cuartos a Argelia con goles de Victor Osimhen a los 47' y Akor Adams a los 57'. Nigeria eliminó en cuartos a Argelia con goles de Victor Osimhen a los 47' y Akor Adams a los 57'. Foto: EFE Una eliminación que puede afectar los ánimos para el Mundial La eliminación deja más dudas que certezas en Argelia, que tendrá que ajustar mucho si pretende ser competitivo en el Mundial 2026, donde compartirá el Grupo J con la Argentina (se enfrentarán en el debut, el lunes 16 de junio a las 22 en Kansas), Austria y Jordania.