Barcelona y Real Madrid definen la Supercopa de España.

Este domingo desde las 16 (hora argentina) se llevará a a cabo la final de la Supercopa de España 2026, a disputarse entre el Barcelona y el Real Madrid , en el King Abdullah Sports City de Yeda, Arabia Saudita. El certamen, que desde hace algunos años se juega en enero y fuera de territorio europeo por un acuerdo comercial de la RFEF, será dirigido por José Luis Munuera Montero.

El Barcelona llega a la final tras una semifinal arrolladora frente al Athletic Club , al que goleó 5-0 con una actuación demoledora en el primer tiempo. El equipo de Hansi Flick impuso su juego desde la posesión y la intensidad ofensiva, con Raphinha como gran figura y un funcionamiento colectivo que confirmó el gran momento del conjunto catalán.

Con el partido resuelto rápidamente, el entrenador aprovechó para rotar piezas y cuidar energías, pero dejó una imagen de solidez que lo posiciona como serio candidato al título.

El Real Madrid, en cambio, tuvo un camino más complejo para llegar al partido decisivo. El equipo de Xabi Alonso superó al Atlético de Madrid por 2-1 en un derbi cargado de tensión, donde fue clave la jerarquía individual para sostener la ventaja.

Un gol de tiro libre de Federico Valverde abrió el marcador y Rodrygo amplió la diferencia, antes del descuento de Alexander Sørloth. El tramo final fue de sufrimiento para el “Merengue”, que además terminó con varios jugadores golpeados, aunque logró sellar su pase a la final.

En los antecedentes más recientes, los catalanes se quedaron con la final pasada por 5-2, mientras que el último cruce por LaLiga, en octubre, fue victoria blanca por 2-1 en el Bernabéu.

Las miradas estarán puestas en figuras puntuales. En Barcelona, Lamine Yamal volverá a ser titular tras ingresar desde el banco en semifinales, mientras que Joan García tendrá una prueba de fuego en el arco. En el Real Madrid, Vinicius Jr. buscará reencontrarse con el gol ante su clásico rival, mientras que Gonzalo se perfila como referencia ofensiva ante la posible presencia limitada de Kylian Mbappé, que llegaría como suplente tras su lesión.

Detalles del partido

Supercopa de España 2026 – Final

Barcelona – Real Madrid

Estadio: King Abdullah Sports City, Yeda (Arabia Saudita)

Árbitro: José Luis Munuera Montero

Hora: 16.00 (Argentina) | TV: Flow Sports

Probables formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Ferran Torres. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger o Dean Huijsen, Raúl Asencio o David Alaba, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Rodrygo o Franco Mastantuono, Gonzalo, Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

