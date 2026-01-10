La tajante frase de Xabi Alonso sobre la chance de Mbappé para la final ante Barcelona: "No seremos..."

En la previa de su primera final como DT del Real Madrid, Xabi Alonso no confirmó si el francés será titular y dejó en claro que no forzarán su regreso.

Xabi Alonso habló con cautela sobre Mbappé (viajó a Yeda pero está entre algodones) antes de la final con Barcelona.

Xabi Alonso afronta su primera final como entrenador del Real Madrid y lo hará nada menos que frente a Barcelona, por la Supercopa de España. En la conferencia de prensa previa, el foco estuvo puesto en una sola incógnita: la presencia de Kylian Mbappé, que llega con una lesión en la rodilla izquierda.

El DT no cerró ninguna puerta, pero fue contundente con el mensaje. “Mbappé está mucho mejor. La idea antes de empezar era que llegaba justo contra el Atlético y decidimos no acelerar, pero si llegábamos a la final, siempre según sus sensaciones, que viniera. A la hora de tomar decisiones, no seremos kamikazes”, afirmó Alonso.

La lesión del francés se produjo en el partido ante Athletic de Bilbao por La Liga, a finales de 2025. Luego de ese encuentro, una resonancia magnética determinó que el atacante sufrió un esguince de rodilla, motivo por el cual fue baja en el Merengue durante las últimas semanas.

La postura del cuerpo técnico es clara: esperar hasta último momento. “Cuando entrene hoy tendremos toda la información para valorarlo y si está para jugar desde el inicio o un poco menos. Es una decisión que tendremos que tomar entre los técnicos, el jugador y los médicos. Hay que medir el riesgo, saber el momento en el que estamos, lo que nos jugamos y asumir las decisiones que tomemos”, explicó el entrenador.