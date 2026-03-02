La cautela del Cholo Simeone en la previa de la revancha frente al Barcelona por Copa del Rey: "No opino lo que opinan los demás"

A un día de la vuelta frente al conjunto catalán, el Cholo Simeone fue muy cauteloso al evitar responder una pregunta de un periodista.

Este martes a las 17:00 (hora de Argentina), el Atlético Madrid del Cholo Simeone irá en busca de certificar su pase a la final de la Copa del Rey cuando visite al Barcelona en el Camp Nou. El partido de ida fue un auténtico baile del Colchonero en donde aplastó por 4-0 a los cules y puso pie y medio en la gran final del certamen español.

Ahora, en la previa de la revancha, el DT argentino habló en conferencia de prensa y contrario a su costumbre, el Cholo, que no se suele guardar nada, fue cauteloso en sus declaraciones.

El Cholo Simeone se mostró cauteloso en la previa de la revancha frente al Barcelona Un periodista le consultó a Simeone sobre que "se dieron muchos comentarios sobre la situación de que si hay un equipo que podía no pasar a la final o perder esta ventaja era el Atleti". Al escuchar esto y con cierta molestia, fue contundente y respondió: “No opino de lo que opinan los demás", que debió repetir ante el retruque del periodista.

En cuanto al partido, el Cholo Simeone analizó: "Vamos a enfrentar a un rival muy bueno. Tiene el juego que siempre hemos hablado que es ofensivo, abierto, con personalidad, con jugadores muy buenos individualmente y con un juego colectivo que ha demostrado la temporada pasada y esta temporada que está siendo de lo más competitivo en Europa y en La Liga", sentenció.