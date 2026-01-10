Batacazo histórico en Inglaterra: Crystal Palace, campeón de la FA Cup, ¡fue eliminado por un rival amateur!
Crystal Palace, con Walter Benítez en el arco, perdió 2-1 ante Macclesfield y protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo en más de un siglo.
La FA Cup, el torneo más longevo del fútbol mundial, vivió este sábado uno de los resultados más impactantes de su historia. Un equipo de la sexta división, última categoría participante, eliminó al campeón defensor y sacudió al fútbol inglés.
El golpe lo dio Macclesfield, conjunto amateur, que venció 2-1 a Crystal Palace en la tercera ronda. El equipo de la Premier League, que contó con el arquero argentino Walter Benítez como titular, quedó eliminado de manera inesperada y humillante.
Te Podría Interesar
Tras el pitazo final, los hinchas de Macclesfield invadieron el campo de juego para celebrar una victoria que ya es la más importante de la historia del club, refundado hace apenas 5 años. La escena recorrió Inglaterra y rápidamente dio la vuelta al mundo.
El festejo alocado de los hinchas de Macclesfield: invadieron la cancha
El dato potencia aún más la hazaña: una eliminación de un equipo de primera división a manos de un rival no profesional no se producía en la FA Cup desde la edición de 1909. Más de un siglo después, la historia volvió a repetirse.
Luego del partido, Marc Guéhi, capitán del Crystal Palace, se acercó a la tribuna visitante y pidió disculpas a los hinchas en nombre de todo el plantel, visiblemente golpeado por la derrota.
El Macclesfield es dirigido por John Rooney, hermano de Wayne Rooney, ídolo del Manchester United. La victoria fue dedicada a Ethan McLeod, jugador del club que falleció en diciembre pasado en un accidente de tránsito.