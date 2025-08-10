Crystal Palace venció en los penales al Liverpool y se consagró campeón de la Community Shield
Tras ganar la FA Cup contra el City, el Palace dio un nuevo batacazo al imponerse sobre el Liverpool en la tanda luego de igualar 2-2 durante los 90 minutos.
Imponiéndose a los 300 millones de euros en fichajes del Liverpool FC, que jugó con sus cuatro nuevas caras en Wembley, el Crystal Palace, un club que solo ha gastado 2 millones este verano, ganó este domingo la Community Shield (Supercopa de Inglaterra) en la tanda de penales por 3-2 tras igualas 2-2 en los 90 minutos.
Los de Oliver Glasner, que suman el segundo título de su historia en apenas unos meses, sellaron la consagración en una tensa definición desde los doce pasos en la que Dean Henderson fue fundamental y en la que Mohammed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Eliott erraron sus lanzamientos.
Como suele ocurrir con la Community Shield, la intensidad durante muchos minutos fue más de amistoso de pretemporada que de trofeo oficial, por eso seguramente a la hora de contabilizar los títulos grandes este se suele excluir. Quizás también la motivación no es la misma para unos Reds que la ha ganado en 16 ocasiones y que está acostumbrado a otras cotas, que para un Palace que solo tiene la FA Cup en su vitrina.
Aun así, la primera parte fue entretenida, empezando por un golazo de Hugo Etikité en su estreno oficial como futbolista del Liverpool. Los de Arne Slot demostraron en los primeros 45 minutos que han invertido bien y el 1-0 lo convirtió el francés tras el pase de Florian Wirtz y el 2-1 Jeremie Frimpong, en un intento de centro que se transformó en golazo.
Entre medias, Jean-Philippe Mateta erró un mano a mano, pero tuvo la fortuna de que en la segunda jugada Virgil Van Dijk se llevó por delante a Ismaila Sarr y el árbitro cobró penal. Desde los once metros, Mateta puso el momentáneo 1-1 para las Águilas.
Cuatro minutos después llegó el ya mencionado tanto de Frimpong y el elenco de Anfield se relajó. Tuvo alguna ocasión en la segunda mitad para llevarse el título, pero permitió que el Palace creciera y se creyera que, como hace unos meses contra el Manchester City en este mismo escenario, la sorpresa fuera posible.
Tras una gran parada de Alisson Becker a Eberechi Eze, llegó la igualdad a trece minutos del final, cuando Adam Wharton conectó un pase en profundidad para dejar solo a Sarr, que definió con potencia al primer palo.
Un golazo que noqueó al Liverpool y que pudo venir acompañado del 3-2 si Chris Kavanagh, el colegiado del partido, hubiese sancionado la mano de Alexis Mac Allister dentro del área un minuto después.
El empate se mantuvo con los noventa minutos cumplidos y el duelo se fue a la tanda de penaltis, donde Mohamed Salah comenzó con un disparo a las nubes que condenó a los Reds, que ya no se levantaron.
Dean Henderson, uno de los héroes de la FA Cup -parando un penal a Omar Marmoush en aquella final- detuvo dos de los siguientes lanzamientos, a Mac Allister y Elliott, y pese a los fallos de Eberechi Eze y Borna Sosa, el Palace se proclamó campeón de la Community Shield por primera vez en su historia.
