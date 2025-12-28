Argelia, rival de la Selección en el Mundial 2026, se clasificó a los octavos de final de la Copa de África

Mientras la Selección argentina afina detalles de cara al próximo Mundial 2026, desde África llegó una señal clara de Argelia, que atraviesa un gran momento.

El ex Manchester City, Riyad Mahrez, convirtió de penal el único gol de la victoria de Argelia, ya suma tres en el torneo y es la carta de triunfo de los africanos en el Mundial 2026.

A menos de medio año para el inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni empieza a mirar de reojo a los rivales del grupo. Uno de ellos es Argelia, que atraviesa un presente sólido y este domingo dio otro paso importante al clasificarse a los octavos de final de la Copa de África.

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovi derrotó 1-0 a Burkina Faso y sumó su segunda victoria consecutiva en el certamen. De esa manera, ratificó el 3-0 del debut frente a Sudán y se aseguró un lugar entre los 16 mejores del torneo continental, con puntaje ideal.

El gol del triunfo volvió a tener un nombre propio: Riyad Mahrez. El exManchester City y actual jugador del Al-Ahli se hizo cargo de un penal y no falló. Con ese tanto, llegó a tres goles en el torneo y se consolidó como la gran referencia ofensiva de un equipo que recuperó protagonismo tras las tempranas eliminaciones en las ediciones 2021 y 2023.

Mirá el gol de Mahrez para el triunfo y la clasificación de Argelia El gol de Mahrez para la victoria de Argelia en la Copa de África El gol de Mahrez para la victoria de Argelia en la Copa de África UBC El buen momento de Argelia no pasa desapercibido pensando en el cruce ante la Selección argentina, previsto para el debut del Grupo J del Mundial. El duelo, según el cronograma informado, será el martes 16 de junio en Kansas City, una prueba exigente para ambos en el arranque del certamen.

El encuentro ante Burkina Faso tuvo además un espectador de lujo: Zinedine Zidane. El francés estuvo en las tribunas siguiendo de cerca a su hijo Luca, arquero del seleccionado argelino, quien mantuvo la valla invicta en lo que va de la Copa Africana de Naciones.