River arranca el 2026 ante Millonarios de Colombia: horario, TV y probables formaciones
River Plate inicia el año con un amistoso en Uruguay por la Serie Río de la Plata, a dos semanas del arranque del Torneo Apertura.
Comienza el 2026 para River. Este domingo, desde las 21, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo disputará su primer partido del año ante Millonarios, en un amistoso correspondiente a la Serie Río de la Plata, que se jugará en Uruguay. Será una buena medida para empezar a ajustar detalles de cara al inicio del Torneo Apertura.
El Muñeco ya cuenta con tres refuerzos a disposición: Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña. Los tres se entrenaron bajo las órdenes del DT y podrían sumar sus primeros minutos con la camiseta del Millonario, aunque el once titular todavía no está confirmado.
Una de las pocas certezas pasa por el arco. Sin Franco Armani ni Ezequiel Centurión, el arquero será Santiago Beltrán, juvenil que atajó durante todo 2025 en Reserva y tendrá una oportunidad clave para mostrarse en Primera.
Después de enfrentar a Millonarios, River volverá a jugar por la Serie Río de la Plata el sábado 17 de enero, cuando se mida ante Peñarol desde las 22 horas (Argentina).
Del otro lado estará un Millonarios que también apunta alto en 2026. El equipo colombiano disputará Copa Sudamericana, al igual que River, y encara una pretemporada exigente que incluye amistosos ante Independiente y Boca. La gran novedad es el regreso de Radamel Falcao, quien renovó su contrato y volvió al club de sus amores.
El DT Hernán Torres pondría lo mejor que tiene, con varios refuerzos desde el arranque. Se perfilan como titulares Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña y Carlos Darwin Quintero, mientras que la única duda pasa por el arco.
Probables formaciones de River y Millonarios
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
Millonarios: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Andrés Llinás, Jorge Arias, Sebastián Valencia; Mateo García, Rodrigo Ureña, Carlos Darwin Quintero, Beckham Castro, David Mackalister Silva; Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.
Estadio: Gran Parque Central (Maldonado, Uruguay).
Hora: 21.
Árbitro: a confirmar.
TV: ESPN Premium y Disney+ Premium