La sorpresiva confesión de Lionel Scaloni sobre un equipo del Ascenso: "Me invitaron a la cancha"

Lionel Scaloni fue consultado sobre si mira el Ascenso del fútbol argentino y sorprendió a todos al confesar que tiene un equipo al cual sigue de cerca.

Lionel Scaloni se ganó un lugar de privilegio en el fútbol argentino y su palabra hoy pesa como pocas. No es casualidad: bajo su conducción, la Selección argentina dio un giro histórico y acumuló títulos que lo instalaron definitivamente entre los entrenadores de elite, con conquistas que van desde la Copa América 2021 hasta el Mundial de Qatar 2022, pasando por la Finalissima y la reciente Copa América 2024.

Con ese respaldo, cada declaración del técnico nacido en Pujato se analiza con atención. Cuando señala a un jugador, el foco se enciende; cuando opina sobre un equipo, el interés se multiplica. Sin embargo, en esta oportunidad sorprendió al correrse de los escenarios habituales. No habló de figuras emergentes ni de potencias europeas o sudamericanas, ni siquiera de protagonistas de la Liga Profesional. Su mirada apuntó a un terreno mucho menos explorado: el Ascenso.

Durante una charla con AFA Estudio, el seleccionador fue consultado sobre sus hábitos como espectador y si seguía de cerca las categorías inferiores del fútbol argentino. La respuesta descolocó a más de uno: no solo aseguró que las sigue, sino que reveló cuál es el equipo que suele captar su atención. Para asombro general, Scaloni admitió que uno de los clubes que más observa es Colegiales, protagonista de la Primera Nacional.

Scaloni confesó que sigue los partidos de Colegiales y fue invitado a la cancha "Soy amigo de Nico Novello (Gerente de Medios y Comunicación de AFA) , que es hincha de Colegiales y me hace ver los partidos. Me invitó a la cancha un par de veces. No pude ir cuando jugaron las finales (NdR: versus Los Andes, por el ascenso a la Primera Nacional en 2024) . Me gustaría, pero le dije que no sé que puede llegar a pasar si voy", sentenció el DT de la Albiceleste.

Lionel Scaloni confesó que lo invitaron a la cancha de Colegiales AFA Studio La invitación de Colegiales a Scaloni en sus redes Por su parte, desde el Tricolor de Munro le respondieron a Lionel Scaloni y lo invitaron al Libertarios Unidos para presenciar algún encuentro de del equipo durante la Primera Nacional 2026: "El que es campeón del mundo, sabe lo que hace . Cuando quieras te esperamos para que vengas a ver un partido en el Libertarios Unidos, Leo", posteó el club en su cuenta de X.