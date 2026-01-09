La curiosa definición de Scaloni sobre la Finalissima entre Argentina y España: "A cara de perro"

Lionel Scaloni palpitó el tan ansiado duelo que se jugará el 27 de marzo en Qatar y dejó varias reflexiones que sorprendieron a todos.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá ya comenzó hace rato, pero el calendario de la Selección argentina marca antes una cita muy esperada. El 27 de marzo, el equipo de Lionel Scaloni se medirá ante España por la Finalissima en Qatar, en un duelo que se palpita desde que llegó la confirmación oficial.

Y claro, el DT albiceleste no es ajeno a eso. A poco más de dos meses del duelo que enfrentará al campeón de América vs. el de Europa, el técnico campeón del mundo se refirió al gran momento del combinado español y, en especial, a su entrenador, Luis de la Fuente, con quien tiene una relación especial y los une un lazo inseparable.

Lionel Scaloni habló de su vínculo con Luis de la Fuente y se sacó el sombrero “Fue mi maestro en el curso de entrenador. Le tengo un gran aprecio, porque nos trató a todos de una manera muy linda y especial. Me pone contento como le está yendo”, comenzó diciendo en diálogo con AFA Estudio. Luego de eso, el Gringo dejó ver el costado emocional que tendrá el partido para él. “A pesar de que vamos a jugar en contra, todos saben que tengo parte de mi corazón en España, por los años que llevo acá, porque estoy casado con mi esposa, que es española”, explicó.

Lionel Scaloni habló de la Finalissima: el análisis y su vínculo especial con De la Fuente. Lionel Scaloni habló de la Finalissima: el análisis y su vínculo especial con De la Fuente. Video: AFA Estudio Incluso, el DT albiceleste fue más allá y sorprendió con una reflexión poco habitual que sorprendió a todos. “Si no gana Argentina y gana España, yo estaré contento. Lógicamente, ahora en la Finalissima, es a cara de perro, pero estoy contento con su presente”, confesó, respaldando su gran apego con el país rival.