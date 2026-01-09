River avanzó fuerte por Maher Carrizo: la millonaria cifra que pagaría por la joya de Vélez

Tras la negativa de Santino Andino, River reflotó las charlas con Vélez y restan detalles para que Maher Carrizo se convierta en el cuarto refuerzo.

River no saca el pie del acelerador y va en busca de más refuerzos para jerarquizar el plantel en puestos que Marcelo Gallardo considera claves para 2026. Ahí es donde aparece la intensa búsqueda de un extremo, y en las últimas horas se volvió a reflotar una chance que ilusiona y mucho en Núñez.

Luego de que se dilatara la chance de incorporar a Santino Andino, que prioriza seguir su carrera en Europa y no le convence recalar en el Millonario pese a que ya había acuerdo con Godoy Cruz, la dirigencia decidió explorar otras alternativas en el puesto y avanzó fuerte por un viejo anhelo del Muñeco: Maher Carrizo, la joya de Vélez.

Otro bombazo de River: Maher Carrizo, a un paso de ser refuerzo Tal es así que, lo que fue una interminable novela en el mercado pasado, esta vez podría resolverse de manera fugaz. Es que River ya le presentó una oferta formal al Fortín de US$6.000.000 por el 50 por ciento del pase del futbolista y hay mucho optimismo en que la transferencia se concrete.

Vélez Fortaleza Maher Carrizo Si no surgen inconvenientes, Maher Carrizo será refuerzo de River. EFE El cambio de postura en Liniers, que a mediados de 2025 se plantó en los €16.000.000 de la cláusula de rescisión, se debe a dos factores: la V azulada no jugará torneos internacionales este año y, además, necesita hacer caja para cumplir con algunas urgencias económicas. Otro punto a destacar es que el club se quedaría con la mitad del pase de Carrizo, sabiendo que en Núñez tendrá mucha más vidriera y hay chances concretas de una futura venta.