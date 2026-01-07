Bombazo: el club del Ascenso que negocia por Ricardo Centurión tras quedar libre de Bolivia

Luego de hacer público su deseo de volver al fútbol argentino, un equipo de la Primera Nacional inició gestiones para sumar a Ricardo Centurión. ¿Se dará?

Como en tiempos pasados, Ricardo Centurión vuelve a tomar protagonismo en el mercado de pases del fútbol argentino. Tras quedar libre de Oriente Petrolero de Bolivia, el ex Racing, Boca y San Lorenzo decidió volver al país con un objetivo claro: relanzar su carrera y volver a sentirse importante en un equipo argentino.

En ese contexto, el delantero que en los próximos días cumplirá 33 años fue ofrecido a Banfield y el propio Pedro Toglio se mostró interesado en una posible llegada al Sur. Pero en medio de ese escenario también apareció una posibilidad que rompe el molde: tener su primera experiencia en el Ascenso.

El club del Ascenso que negocia la llegada de Ricardo Centurión Según informó el periodista Germán García Grova, Ricky está en negociaciones con Racing de Córdoba para sumarse al plantel que afrontará la Primera Nacional 2026. No esta demás recordar que el elenco cordobés también quiso meter el bombazo con las contrataciones de Wanchope Ábila y Matías Suárez, algo que finalmente no sucedió.

Ricardo Centurión El delantero aseguró que quiere volver a jugar. Ricardo Centurión El delantero aseguró que quiere volver a jugar. Ricky se mostró abierto a jugar en la Primera Nacional Lo cierto es que todo surgió de la propia voz del futbolista, quien en diálogo con Radio Continental expresó que "no se me caería ningún anillo" por jugar en la segunda categoría de Argentina. Asimismo, fue a fondo y agregó: “Si tengo que ir, haré los méritos para volver a Primera. Yo estoy para rendir, con una pretemporada de 15 o 20 días estaré en mi peso y no tendré problemas”.

Más allá de las estadísticas, el delantero explicó los motivos personales detrás de su decisión de volver. “Me propongo la idea de jugar en el fútbol argentino para estar cerca de mi hija y mi familia y además para demostrarme a mí mismo y a todos que soy el de antes”, afirmó, dejando en claro que la elección va más allá de la categoría.