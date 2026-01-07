Se formó en Estudiantes, la rompe en la MLS y será compañero de Messi en Inter Miami
El Inter Miami llegó a un acuerdo de palabra para reforzarse con otro futbolista argentino que ya es figura en la liga estadounidense. De quién se trata.
Inter Miami no se toma descanso en el mercado de pases y sigue en la búsqueda de refuerzos para afrontar de la mejor manera la temporada 2026. En esa búsqueda, el equipo de Lionel Messi se trazó un objetivo claro: reforzar el mediocampo, y en las últimas horas llegó a un acuerdo para sumar a otro argentino a sus filas.
David Ayala, a detalles de ser refuerzo del Inter de Lionel Messi
Es que las Garzas llegaron a un principio de acuerdo con Portland Timbers por David Ayala, el volante argentino de 23 años que viene de tener un gran año en la MLS y que está a mínimos detalles de convertirse en flamante refuerzo en una operación que rondaría los US$2.000.000.
Formado en Estudiantes de La Plata, Ayala debutó en Primera División en diciembre de 2019 ante Argentinos Juniors. Luego, dio el salto al fútbol estadounidense en febrero de 2022, cuando fue transferido a Portland Timbers en una operación cercana a los US$3.500.000 por el 65 por ciento del pase.
La gran cifra que recibirá Estudiantes si se concreta el pase
El Pincha se quedó con el 35% del jugador y es por eso que se verá beneficiado en caso de que se concrete su arribo a Inter Miami. En ese sentido, el equipo argentino recibiría 800 mil dólares correspondientes a ese porcentaje y otro 5 por ciento por derechos de formación.
Por otra parte, Ayala cuenta con antecedentes fuertes en selecciones juveniles: fue campeón sudamericano Sub 15 en 2017 y repitió la consagración con la Sub 17 en 2019. Ahora, el volante está ante la chance de dar un nuevo salto en su carrera para sumarse a Messi y compañía. Tremendo.