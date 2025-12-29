Facundo Mura se despidió de Racing para jugar con Messi en Inter Miami: "Fueron cuatro años inolvidables"

Tras irse libre, Facundo Mura publicó una extensa carta para cerrar su exitoso ciclo en Avellaneda. El club le devolvió el gesto y le dijo adiós en las redes.

El lateral derecho Facundo Mura finalizó su contrato con Racing y se despidió del club con un emotivo mensaje en redes sociales previo a unirse al Inter Miami de Estados Unidos para compartir equipo con Lionel Messi.

La carta de despedida de Facundo Mura tras irse libre de Racing El marcador de punta de 26 años realizó un sentido posteo a través de su cuenta oficial de Instagram en el que aseguró que su estadía en la institución “fueron cuatro años inolvidables” en los que vivió “momentos únicos que van a quedar marcados en tu historia”.

No solo la Comisión Directiva de los de Avellaneda, encabezada por Diego Milito, le ofreció la extensión del vínculo, sino que también fue sondeado por River para reforzar el puesto y competir con Gonzalo Montiel. Sin embargo, el surgido en Estudiantes de La Plata tenía decidido que era su momento de dejar el país y probar suerte en la Major League Soccer (MLS).

Facundo Mura Facundo Mura deja Racing luego de 148 partidos y cuatro títulos. @RacingClub “Fui un privilegiado de haber sido parte de ella, y estoy agradecido a cada una de las personas que, a pesar de las dificultades, siempre han dado todo para verte ahí arriba”, agregó el ex Colón de Santa Fe. Mura fue participe de la conquista de Racing bajo el mando de Gustavo Costas de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro en 2024 y la Recopa Sudamericana 2025 frente a Botafogo. En total disputó 148 partidos en los que convirtió 12 goles y repartió 12 asistencias.

“Por eso estoy orgulloso de ellos, que se esfuerzan día a día para verte crecer y lo hacen con la máxima pasión y dedicación por el amor que sienten por vos”, expresó el defensor que tendrá su primera aparición en fútbol internacional en 2026. “A partir del próximo año me tocará acompañar junto a esa gente que te sigue siempre, sin importar la hora, el día ni el lugar. Porque el cariño de esa gente perdura para siempre y eso nada ni nadie lo va a cambiar. Gracias por todo, Acadé”, concluyó el posteo.