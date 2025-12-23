El jugador de un equipo grande que le dijo "no" a Gallardo y se va al Inter Miami de Messi

Un futbolista que fue tentado por Gallardo para que juegue en River, no aceptó la oferta y finalmente jugará en las Garzas junto al astro rosarino.

Un futbolista le dijo que "no" a Marcelo Gallardo y será compañero de Messi en el Inter Miami.

Facundo Mura se despidió de Racing (quedará libre después del 31 de diciembre) tras perder la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes y todo parecía indicar que su próximo destino iba a ser el Inter Miami de Lionel Messi.

Sin embargo, cuando ambas partes estaban terminando de limar los detalles contractuales, el lateral derecho recibió, primero, un llamado de Enzo Francescoli y luego uno de Marcelo Gallardo para convencerlo de que se convierta en refuerzo de River.

Facundo Mura Facundo Mura fue tentado por Marcelo Gallardo para que juegue en River. @RacingClub Incluso, la dirigencia del Millonario hizo una primera oferta formal y Mura pidió unas horas para evaluarla, ya que también era buscado por el elenco de la MLS, una propuesta más que tentadora y que tiene como plus ser compañero de equipo nada menos que de Lionel Messi.

Facundo Mura le dijo “no” a River y será compañero de Messi en el Inter Miami Finalmente y tras pensarlo en estos tres días, el futbolista surgido en Estudiantes de La Plata le agradeció al Muñeco y a River por el interés, pero se decantó por jugar en el Inter Miami y ser compañero del ocho veces ganador del Balón de Oro, según informó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases.