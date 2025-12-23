El jugador de un equipo grande que le dijo "no" a Gallardo y se va al Inter Miami de Messi
Un futbolista que fue tentado por Gallardo para que juegue en River, no aceptó la oferta y finalmente jugará en las Garzas junto al astro rosarino.
Facundo Mura se despidió de Racing (quedará libre después del 31 de diciembre) tras perder la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes y todo parecía indicar que su próximo destino iba a ser el Inter Miami de Lionel Messi.
Sin embargo, cuando ambas partes estaban terminando de limar los detalles contractuales, el lateral derecho recibió, primero, un llamado de Enzo Francescoli y luego uno de Marcelo Gallardo para convencerlo de que se convierta en refuerzo de River.
Te Podría Interesar
Incluso, la dirigencia del Millonario hizo una primera oferta formal y Mura pidió unas horas para evaluarla, ya que también era buscado por el elenco de la MLS, una propuesta más que tentadora y que tiene como plus ser compañero de equipo nada menos que de Lionel Messi.
Facundo Mura le dijo “no” a River y será compañero de Messi en el Inter Miami
Finalmente y tras pensarlo en estos tres días, el futbolista surgido en Estudiantes de La Plata le agradeció al Muñeco y a River por el interés, pero se decantó por jugar en el Inter Miami y ser compañero del ocho veces ganador del Balón de Oro, según informó César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de pases.
Los números de Facundo Mura en Racing
Proveniente de Colón, Mura llegó a Racing en 2022 y jugó un total de 148 partidos, con 12 goles convertidos y 15 asistencias. Fue amonestado 23 veces y nunca lo expulsaron. En su palmarés, ostenta el Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional en 2022, la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. En esta última temporada, fueron 34 los encuentros disputados, 22 de ellos como titular, en los que anotó 4 tantos, asistió 1 y le sacaron 6 amarillas.