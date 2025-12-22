Flamengo acelera por el goleador que Gallardo siempre quiso para River y nunca lo pudo contratar

Las oportunidades para que el atacante llegara a Núñez existieron, aunque nunca coincidieron el contexto, los tiempos y las condiciones económicas. El momento de mayor cercanía se dio cuando Castellanos se destacaba en el New York City de la Major League Soccer, aunque luego su carrera continuó en Europa, primero en Girona y más tarde en Lazio, donde milita actualmente.

Hoy, con 27 años, el goleador argentino vuelve a ocupar un lugar central en el mercado internacional. Con pasos también por Universidad de Chile y Montevideo City Torque, su nombre aparece ahora vinculado a uno de los clubes más poderosos del continente.

Según informó Bolavip, Flamengo ya inició negociaciones para intentar cerrar la incorporación del delantero, que cuenta con dos presencias en la Selección argentina. El interés no es casual: el club brasileño, reciente campeón de la Copa Libertadores, busca reforzarse con jerarquía para sostener su dominio regional.

Castellanos tuvo una actuación notable y vuelve a tener chances de formar parte de la Scaloneta. Foto: Instagram

La intención de Flamengo marcaría un nuevo capítulo en la carrera de Castellanos y refleja la ambición del conjunto carioca, que no duda en salir al mercado con fuerza cuando detecta una oportunidad de peso.

El interés por Valentín Castellanos no es nuevo

No se trata del primer intento del club brasileño. A mediados de 2025, la dirigencia ya había explorado la posibilidad de sumar al atacante, aunque en ese momento no se alcanzó un acuerdo entre las partes y Castellanos continuó su carrera en el fútbol italiano.

El escenario actual, sin embargo, parece diferente. Flamengo retomó el diálogo con mayor determinación, consciente de que las condiciones deportivas y contractuales del jugador podrían facilitar una negociación.

Lazio escucha ofertas

Desde Italia, la postura de Lazio es clara: el club está dispuesto a transferir a Castellanos si la propuesta económica resulta convincente y se acerca a las pretensiones fijadas por la institución romana. En ese marco, en Brasil reina el optimismo respecto de una posible resolución favorable.

El presente futbolístico del argentino también incide en la ecuación. A diferencia de la temporada anterior, donde su rendimiento fue destacado, en la campaña actual solo disputó 11 partidos oficiales, con un balance de dos goles y tres asistencias. Estos números lo alejan del rótulo de intransferible y abren la puerta a un cambio de aire.