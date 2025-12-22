La oferta que River le hizo a San Lorenzo por Johan Romaña: incluyó a un futbolista relegado por Gallardo

River presentó una oferta formal al Ciclón por el defensor colombiano de 27 años y en ella incluyó a un jugador que no es tenido en cuenta por el Muñeco.

Tras abrochar las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, River y Marcelo Gallardo siguen moviéndose en el mercado de pases con la idea de armar el mejor equipo competitivo para un 2026 que tendrá como objetivo principal la Copa Sudamericana.

Una de las posiciones que busca reforzar el Millonario es la de defensor central y en las últimas horas se conoció la noticia de que irán a fondo por Johan Romaña, uno de los pilares de San Lorenzo y considerado uno de los mejores en su posición.

Johan Romaña no se guardó nada y apuntó contra el árbitro Martínez tras la caída de San Lorenzo en Vicente López. Johan Romaña podría llegar a River en este mercado de pases. Foto: FotoBaires Por esta necesidad de fichar al exfutbolista de Olimpia de Paraguay, River le presentó una oferta económica al Ciclón para adquirir el 50% del pase y además también incluyó a un jugador que quedó relegado por pcsrte del CT del Muñeco.

La oferta que River le hizo a San Lorenzo por Johan Romaña La propuesta que el elenco de Núñez hizo fue la siguiente: USD 2.000.000 por el 50% del pase de Romaña y la cesión de Sebastián Boselli. Desde el lado del cuadro de la Banda son optimistas en que se llegará a un acuerdo con el elenco azulgrana, ya que las pretensiones económicas no distan de las que maneja el Ciclón.