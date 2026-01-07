Atento, Scaloni: la inesperada decisión del Atlético de Madrid con Thiago Almada, a 6 meses del Mundial

Thiago Almada no vive su mejor presente en España y el Atlético de Madrid tomó una drástica medida que encendió las alarmas de la Selección argentina.

Thiago Almada llegó al Atlético de Madrid a mediados de 2025 como refuerzo top y la misión de ser el socio ideal de Julián Álvarez. Si bien la expectativa era alta, la realidad terminó siendo otra y, a pocos meses de su arribo, el jugador de la Selección argentina quedó lejos de ese rol protagónico que todos imaginaban.

A pedido de Diego Simeone, el Colchonero le pagó 21 millones de euros al Olympique de Lyon por el 50% de su pase, aunque los números desde entonces respaldan dicha inversión: jugó apenas 571 minutos, lo que equivale a poco más de seis partidos completos.

La drástica decisión del Atlético de Madrid con Almada Ante la falta de continuidad, la directiva del elenco español tomó una drástica decisión que influye en el futuro del ex Vélez y que también es mirada de reojo por Lionel Scaloni: declararlo transferible. En ese contexto, el club escuchará propuestas durante el mercado de enero con el objetivo de desprenderse del campeón del mundo, que ya no es prioridad en el equipo.

No obstante, el Atlético de Madrid intentará recuperar lo que gastaron por él hace seis meses y el equipo que lo quiera deberá pagar 20 millones de euros por la mitad de su ficha. Incluso, según informó César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, Gremio de Brasil hizo un intento para sumar a Almada a préstamo con opción de compra, pero desde España fueron tajantes y avisaron que solo sale por venta.