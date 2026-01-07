El motivo por el que está frenada la salida de Kevin Zenón al fútbol español

Desde Boca no pondrían obstáculos para que el jugador de 24 años busque nuevos horizontes, especialmente ante su escasa continuidad reciente en el equipo argentino. La dirigencia evalúa que la salida del volante podría resultar positiva tanto para el futbolista como para liberar espacio en la plantilla.

Sin embargo, la principal complicación en la negociación no está en la decisión de Boca ni en el deseo del jugador, sino en cómo estructurar el futuro traspaso. Aunque existe un acuerdo básico para una cesión por 18 meses con un cargo cercano a un millón de dólares, no hay consenso entre clubes sobre el monto de la opción de compra que Alavés debería pagar al finalizar el préstamo.

El Alavés planea incorporar a Zenón principalmente a través de un préstamo largo, dado que actualmente no cuenta con la capacidad financiera para asumir una compra inmediata. La oferta de 18 meses con cargo representa un compromiso inicial, pero el punto de conflicto es la cláusula que permitiría la compra definitiva del jugador al término de la cesión.

Boca busca una cifra que proteja el valor del futbolista y que sea justa de cara a una futura transferencia permanente, mientras que la institución española procura que esa cifra sea viable dentro de su presupuesto. Esta discrepancia ha generado una demora en la conclusión del acuerdo, a pesar de que el diálogo entre los clubes sigue abierto y activo.

El Alavés quiere a Kevin Zenón, pero la opción de compra frena la negociación.

Además, la operación se complica porque el plantel del Alavés cuenta con varios futbolistas argentinos, incluidos Lucas Boyé, Nahuel Tenaglia y Facundo Garcés, lo que no les permite invertir fuertemente en una compra sin afectar otras prioridades del club.

Zenón busca continuidad y un nuevo desafío

El mediocampista correntino comenzó 2025 como una figura recurrente en Boca, pero perdió progresivamente terreno hasta quedar relegado del once principal. En el último semestre disputó pocos minutos, lo que incrementó el deseo de buscar regularidad en el exterior.

Si bien esta es una oportunidad para dar el salto al fútbol europeo, el futuro inmediato de Zenón seguirá dependiendo de si Boca y el Alavés pueden cerrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes en torno a la opción de compra al término de la cesión.