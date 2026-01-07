Nacional se bajó del amistoso en San Nicolás y Boca ya conoce a su nuevo rival: ¿contra quién jugará?

El partido pautado para el domingo 18 de enero finalmente no será ante Nacional de Uruguay y Boca se enfrentará a otro grande de Sudamérica. Los detalles.

Boca Juniors ya empezó a mover las primeras fichas de 2026 y su arranque tendrá una pequeña modificación. La pretemporada estaba armada para que el equipo de Claudio Úbeda disputara dos amistosos en enero, pero uno de ellos se cayó a último momento y obligó al Xeneize a salir a buscar un reemplazo cuanto antes.

El primer compromiso no se toca. El miércoles 14 de enero, el Xeneize abrirá el año frente a Millonarios en la Bombonera por la Copa Miguel Ángel Russo, en un partido en el que los socios adherentes tendrán la prioridad de compra (también podrán asistir los activos). Y si bien el segundo match sigue pautado para el domingo 18, lo cierto es que el rival no será Nacional de Uruguay.

Boca se medirá ante Olimpia en el segundo amistoso de pretemporada Luego de que el gigante charrúa tomara la decisión de bajarse del amistoso con Boca en el Estadio San Nicolás de los Arroyos, la CD se movió rápido y cerró a Olimpia de Paraguay como su nuevo rival. Así, se enfrentarán en la misma fecha y sede que ya estaban pautadas, por lo que la logística y el plan general no sufrirán grandes cambios.

Ricardo Vairo, presidente de Nacional, fue claro al justificar por qué decidió cancelar el partido contra el Xeneize y, en diálogo con El Espectador Deportes, aseguró que se trató de una decisión del entrenador Jadson Viera: "A veces, los entrenadores prefieren ponerse a prueba contra equipos exigentes, y otras veces buscan entrenar de forma más cerrada sin jugar partidos. Jadson había dicho que su idea era tener un par de partidos a puertas cerradas, pero no jugar amistosos".