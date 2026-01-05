Boca prepara un amistoso en la Bombonera con un homenaje especial y entradas para no socios
En plena pretemporada y con la mira puesta en un 2026 exigente, Boca empieza a darle forma a sus primeros ensayos internacionales antes del Torneo Apertura.
Boca ya puso segunda. Tras el regreso a los entrenamientos y el inicio formal de la pretemporada en Ezeiza, el Xeneize comenzó a definir los amistosos que le servirán como puesta a punto antes del debut oficial. En ese marco, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda trabaja con un objetivo claro: llegar competitivo a un año marcado por el regreso a la Copa Libertadores.
Amistoso frente a Millonarios y homenaje en común a Miguel Ángel Russo
El primer amistoso confirmado será el miércoles 14 de enero en la Bombonera, frente a Millonarios de Colombia. El encuentro tendrá un condimento especial: un homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador que dejó una huella profunda en ambas instituciones por su paso exitoso tanto en Boca como en el club colombiano.
Russo fue campeón con Millonarios y también escribió páginas doradas en el Xeneize, con tres títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2007. Por eso, el cruce entre ambos equipos funcionará como un reconocimiento a su legado futbolístico, en una noche que promete tener clima emotivo en Brandsen 805.
Los detalles del encuentro en La Bombonera
Según trascendió, el partido sería a puertas abiertas y con venta de entradas para no socios, una novedad importante. Además, los socios adherentes tendrían prioridad para acceder a un porcentaje de las populares, algo poco habitual durante la competencia oficial. Por ahora, el club no brindó detalles formales sobre precios ni modalidad de venta.
El segundo amistoso de la pretemporada sería el domingo 18 de enero en San Nicolás, ante Nacional de Montevideo, en lo que sería el último ensayo antes del debut en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra, previsto para el sábado 24 de enero a las 18:30 en la Bombonera. Con dos pruebas internacionales exigentes, Boca empieza a tomar ritmo y a medir su preparación para un año clave.