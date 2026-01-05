Boca prepara un amistoso en la Bombonera con un homenaje especial y entradas para no socios

En plena pretemporada y con la mira puesta en un 2026 exigente, Boca empieza a darle forma a sus primeros ensayos internacionales antes del Torneo Apertura.

Boca ya puso segunda. Tras el regreso a los entrenamientos y el inicio formal de la pretemporada en Ezeiza, el Xeneize comenzó a definir los amistosos que le servirán como puesta a punto antes del debut oficial. En ese marco, el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda trabaja con un objetivo claro: llegar competitivo a un año marcado por el regreso a la Copa Libertadores.

Amistoso frente a Millonarios y homenaje en común a Miguel Ángel Russo Miguel Ángel Russo legado récord e histórico Miguel Ángel Russo, campeón con Boca y Millonarios, tendrá un sentido homenaje en el amistoso que se jugará el 14 de enero en la Bombonera. @Libertadores El primer amistoso confirmado será el miércoles 14 de enero en la Bombonera, frente a Millonarios de Colombia. El encuentro tendrá un condimento especial: un homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador que dejó una huella profunda en ambas instituciones por su paso exitoso tanto en Boca como en el club colombiano.

Russo fue campeón con Millonarios y también escribió páginas doradas en el Xeneize, con tres títulos, entre ellos la Copa Libertadores 2007. Por eso, el cruce entre ambos equipos funcionará como un reconocimiento a su legado futbolístico, en una noche que promete tener clima emotivo en Brandsen 805.

Los detalles del encuentro en La Bombonera hinchas boca Miles de hinchas volverán a colmar la Bombonera para el primer amistoso de 2026. Fotobaires Según trascendió, el partido sería a puertas abiertas y con venta de entradas para no socios, una novedad importante. Además, los socios adherentes tendrían prioridad para acceder a un porcentaje de las populares, algo poco habitual durante la competencia oficial. Por ahora, el club no brindó detalles formales sobre precios ni modalidad de venta.