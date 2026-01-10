Atento, San Lorenzo: Talleres envió una oferta para llevarse a una de sus figuras

Una figura del San Lorenzo de Damián Ayude es pretendido por la T y en las últimas horas presentaron una primera oferta formal.

Talleres de Córdoba presentó una oferta para llevarse a una de las piezas claves de San Lorenzo.

El panorama financiero que atraviesa San Lorenzo condiciona cada decisión de mercado. Con catorce inhibiciones aún sin resolver, en Boedo saben que desprenderse de algún activo importante dejó de ser una opción para transformarse en una necesidad. En ese escenario, una transferencia podría marcar el punto de partida para comenzar a ordenar las cuentas.

Bajo ese contexto apareció la primera propuesta concreta por Nicolás Tripichio. Talleres de Córdoba acercó una oferta formal de 1.500.000 dólares por el mediocampista, cifra que en Avenida La Plata consideraron insuficiente y que, por ahora, no abre la puerta a una negociación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GerGarciaGrova/status/2009657846380814754&partner=&hide_thread=false #Talleres negocia formalmente con #SanLorenzo por Nicolás Tripichio.



La oferta es para adquirir al jugador en modalidad de transferencia definitiva. pic.twitter.com/4tFlo46rZT — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 9, 2026 Talleres de Córdoba envió una oferta formal a San Lorenzo por Tripichio En la T todo está en marcha desde hace tiempo. El interés no es nuevo y el número presentado estaba dentro de lo previsto. La dirigencia cordobesa avanzó también por fuera del plano institucional: hubo contactos con el entorno del futbolista y hasta Carlos Tevez tomó el teléfono para dialogar directamente con él e intentar seducirlo con el proyecto deportivo.

Puertas adentro, en San Lorenzo saben que perder a Tripichio no sería un golpe menor. Su versatilidad lo convirtió en una pieza clave para Damián Ayude, especialmente en una temporada en la que el equipo logró cierta estabilidad. Durante 2025, el volante respondió en múltiples funciones: mediocentro, interior e incluso lateral derecho, transformándose en un recurso táctico indispensable.

San Lorenzo Sarmiento Nicolás Tripichio se convirtió en una pieza clave en el San Lorenzo de Ayude. Fotobaires Con esa posible salida en el radar, el cuerpo técnico comenzó a moverse con anticipación en busca de alternativas. Hubo sondeos por Juan Sforza, actualmente en Vasco da Gama, y por Gonzalo Abrego, de Godoy Cruz. También apareció en carpeta Pablo Galdames, futbolista de Independiente, cuyo arribo podría darse a préstamo, dado que en Avellaneda no verían con malos ojos una negociación. Claro está, cualquier avance dependerá antes de resolver las inhibiciones que hoy bloquean al club.