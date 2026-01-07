Bombazo: Frank Fabra fue llamado por un grande del fútbol argentino

Tras estar defendiendo los colores de Boca durante una década, Frank Fabra recibió un llamado por parte un grande del fútbol argentino.

Luego de lo que fue su salida de Boca, Frank Fabra aún no sabe cuál será su siguiente equipo en su carrera futbolística. El lateral izquierdo colombiano todavía no definió si le cierra la puerta al fútbol argentino (sobre todo por el cariño y respeto que le tiene al Xeneize) o si vuelve a su país natal para jugar allí.

Mientras espera recibir alguna oferta en este mercado de pases, en las últimas horas un allegado a la secretaría técnica de San Lorenzo se comunicó con el entorno del colombiano para preguntar condiciones y conocer cuál es el deseo para su carrera tras marcharse del cuadro de la Ribera.

San Lorenzo llamó a Frank Fabra y preguntó condiciones El motivo por el cual el Ciclón se comunicó con Frank Fabra es porque en las próximas horas se podría concretar la venta de Elías Báez, pieza fundamental en el once de Damián Ayude, al Atlanta United de la MLS (se cerraría en 3 millones de dólares) y ante esta baja, el DT le pidió a la dirigencia de fichar a un lateral izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/abreuluca_/status/2008622725716189211&partner=&hide_thread=false Desde el entorno de Frank Fabra esperan un llamado formal de #SanLorenzo para poder negociar.



*Al colombiano le interesa la posibilidad de llegar al Ciclón. pic.twitter.com/ohhqC94d9P — Luca Abreu (@abreuluca_) January 6, 2026 No obstante, para que las negociaciones con el colombiano avancen primero deben suceder dos cosas: la primera es que se cierre la venta de Báez y la segunda y más importantes de todas, el cuadro azulgrana debe levantar las 14 inhibiciones (casi 4.5 millones de dólares).

Por su parte, en caso de que evalúe la propuesta y observe con agrado la posibilidad de ponerse la camiseta azulgrana en 2026, Fabra tendrá que resignar una parte importante de sus exigencias económicas, en un contexto marcado por las dificultades financieras que atraviesa el conjunto de Boedo.