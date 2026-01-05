Atlanta United volvió a la carga por Elías Báez y ofertó US$2.750.000: la respuesta de San Lorenzo

El Atlanta United del Tata Martino presentó una nueva oferta por el lateral izquierdo del Ciclón y desde Boedo ya le dieron una respuesta.

San Lorenzo se convirtió, casi sin proponérselo, en uno de los focos de atención del actual mercado de pases. A pesar de arrastrar 14 inhibiciones que le impiden incorporar refuerzos, el club de Boedo recibió sondeos y propuestas concretas por varios de sus futbolistas, lo que lo posicionó como un actor central en las negociaciones.

A los intereses manifestados por Boca por Gastón Hernández y Alexis Cuello, y a la oferta elevada por River por Jhohan Romaña, se sumó en las últimas horas un acercamiento formal desde el exterior. Atlanta United presentó una propuesta por Elías Báez que, si bien fue rechazada en primera instancia, dejó abierta la puerta a futuras conversaciones.

San Lorenzo rechazó la oferta de Atlanta United por Elías Báez La franquicia de la MLS, que volverá a estar bajo la conducción de Gerardo “Tata” Martino, puso sobre la mesa una oferta inicial de 2,75 millones de dólares más objetivos por el lateral izquierdo de 21 años, una de las piezas más consolidadas del equipo de Damián Ayude y titular indiscutido en el último tramo de la temporada.

image Elías Baéz, una de las figuras del San Lorenzo de Ayude Báez capitalizó su oportunidad cuando se le abrió el camino: la lesión de Iker Muniain a comienzos de 2025 llevó a Miguel Ángel Russo a reubicar a Malcom Braida y a apostar por el juvenil, que se adueñó del puesto y disputó la totalidad de los minutos en el Torneo Clausura 2025 con la camiseta azulgrana.