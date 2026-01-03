Un equipo de caras nuevas: los 11 jugadores que se sumaron a San Lorenzo en el comienzo de la pretemporada

En el inicio de la pretemporada en San Lorenzo, Damián Ayude recibió a 11 jugadores que no habían estado presente hace algunos días atrás.

Damián Ayude recibió 11 caras nuevas en el inicio de la pretemporada en San Lorenzo.

Luego de acomodar el clima institucional tras la elección de Sergio Costantino como presidente transitorio, el pasado viernes por la mañana, San Lorenzo comenzó la pretemporada en Ciudad Deportiva de cara a lo que será un 2026 más que exigente y que tendrá como gran atractivo la Copa Sudamericana.

En su primer día de regreso a los entrenamientos, Damián Ayude se encontró con once caras nuevas, en principio, para sumarse y formar parte del plantel. Los dos primeros que regresaron ya estaban en el club, pero debido a un conflicto contractual todavía no habían vuelto a entrenarse luego de las vacaciones.

Se trata de Facundo Altamirano y Diego Herazo. Los dos jugadores intimaron al club hace algunas semanas debido a que arrastraban deudas desde 2023 y 2024 respectivamente. El panorama se presentaba delicado, ya que ambos futbolistas estaban habilitados para solicitar la libertad de acción.

El "Lukaku" colombiano, como lo bautizaron en el Ciclón a Herazo. Foto: @SanLorenzo Diego Herazo, más conocido como el "Lukaku" colombiano, intimó al Ciclón por pagos adeudados.. Foto: @SanLorenzo Facundo Altamirano y Diego Herazo se presentaron a los entrenamientos en San Lorenzo Sin embargo, primó la voluntad de las partes: tanto el arquero como el delantero mantuvieron una actitud abierta al diálogo y, tras reunirse con la dirigencia —que se comprometió a destrabar sus situaciones contractuales en el corto plazo— optaron por reincorporarse a los entrenamientos.

La preocupación no era menor. Altamirano dejó de ser la primera opción bajo los tres palos, relegado por el buen momento de Orlando Gill, mientras que Herazo tuvo escasa participación desde su regreso tras el préstamo en Nacional de Uruguay. Aun así, una eventual salida sin cargo hubiese significado un fuerte golpe económico para el club: por el guardameta se invirtieron alrededor de 1,8 millones de dólares en su llegada desde Banfield, en tanto que la ficha completa del atacante demandó un desembolso cercano al millón de dólares.