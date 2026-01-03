Boca volvió a la carga por Alexis Cuello y ofertó US$3.000.000: la respuesta de San Lorenzo

Boca reactivó las charlas por Alexis Cuello y presentó el primer ofrecimiento formal para comprar su pase. ¿Qué dijeron desde Boedo?

Alexis Cuello ya se transformó en uno de los protagonistas del mercado de pases del fútbol argentino. Tanto Boca como Independiente mostraron interés en fichar al goleador de San Lorenzo de cara a la temporada 2026, aunque el que parece estar más decidido en hacer el esfuerzo económico es nada menos que el club de la Ribera.

En las últimas horas hubo nuevas charlas entre las dirigencias para intentar achicar diferencias. En ese sentido, desde el Xeneize acercaron una la primera propuesta concreta para comprar al delantero de 25 años, algo que hasta el momento no había sucedido.

La primera oferta de Boca por Alexis Cuello La oferta formal presentada por Boca fue de un monto inferior a US$3.000.000, aunque en Boedo ni siquiera dudaron al momento de responder: fue considerada insuficiente y rápidamente quedó descartada.

Con dedicatoria a Jehová. Alexis Cuello fue el goleador y el gran héroe de la tarde en el Nuevo Gasómetro. Foto: FotoBaires Boca, lejos del acuerdo con San Lorenzo por Alexis Cuello. Foto: FotoBaires La tajante respuesta desde Boedo La negativa rotunda de San Lorenzo está respaldada por Damián Ayude, quien lo considera una pieza clave e intransferible. De hecho, la dirigencia fue tajante: solo aceptarían desprenderse de Cuello por los US$6.000.000 de su cláusula de rescisión, un número que hoy parece lejano para cualquier equipo.