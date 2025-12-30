Ahora sí: tras la destitución de Moretti, Boca avanza por una de las figuras de San Lorenzo

Con Hinestroza al caer, Boca retomó las conversaciones con uno de los delanteros del Ciclón y en los próximos días podría enviar una oferta formal.

Boca retomó las conversaciones con una de las figuras del San Lorenzo de Ayude.

Luego de que Juan Román Riquelme ratificara a Claudio Úbeda como el DT de Boca para 2026, la dirigencia del Xeneize se sigue moviendo en el mercado de pases con el objetivo de reforzar a un plantel que tiene como misión principal ser campeón de la Copa Libertadores, certamen que volverá a disputar tras dos años de ausencia.

Con Marino Hinestroza al caer (se están terminando de definir los últimos detalles), el cuadro de la Ribera sigue buscando opciones para reforzar el ataque y en las últimas horas se conoció el interés por dos delanteros de mucha jerarquía como lo son Ezequiel "Chimy" Ávila (Betis) y el goleador del fútbol brasileño, Pablo Vegetti (Vasco Da Gama).

Boca volvió a la carga por uno de los goleadores del Clausura A pesar de que esos dos jugadores están en la lista de deseos de Riquelme, la CD del cuadro de la Ribera tiene como objetivo a otro delantero del fútbol argentino y este martes por la tarde, ya con Marcelo Moretti afuera del Ciclón y la nueva CD en funciones, retomaron las conversaciones con San Lorenzo para intentar quedarse con los servicios de Alexis Cuello, una de las figuras del equipo de Ayude.

Alexis Cuello Alexis Cuello, el delantero que es del gusto de Riquelme. @SanLorenzo Esta no es la primera vez que el Xeneize pregunta condiciones por el ex Almagro, ya que a comienzos de este mercado de pases levantaron el teléfono y preguntaron condiciones por él, pero como la situación dirigencial en el Ciclón estaba en llamas, no se hizo ninguna oferta formal.

Ahora, con Sergio Constantino a la cabeza de la comisión transitoria, este martes le regularizaron la situación contractual al delantero de 25 años en medio de los sondeos del Xeneize e Independiente. Además, al enterarse de esta noticia, desde Brandsen 805 se comunicaron con la dirigencia azulgrana para manifestarle el interés y pedir una cotización así en los próximos días poder enviar una primera oferta formal.