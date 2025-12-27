Crisis en San Lorenzo: los 6 futbolistas que pegaron el faltazo en el arranque de la pretemporada

Este sábado, el plantel de San Lorenzo retomó las prácticas con varias ausencias y mucha presencia dirigencial. Qué jugadores no se presentaron y los motivos.

San Lorenzo volvió al trabajo este sábado y dio el puntapié inicial a la pretemporada en medio de un escenario institucional como nunca antes en su historia. La jornada estuvo marcada por la presencia de Sergio Costantino como presidente de la Comisión Directiva transitoria, luego de la acefalía que terminó con la salida de Marcelo Moretti.

Costantino fue presentado ante el plantel profesional Antes del entrenamiento, el plantel fue reunido para una breve presentación formal. Carlos Sánchez, director de fútbol y exmediocampista del Ciclón, fue quien introdujo a Costantino ante los jugadores. El nuevo mandatario estuvo acompañado por Valeria Carta Moglietta, vicepresidenta, y Martín Saiz, secretario, en una señal de respaldo dirigencial en este momento delicado.

“Le vamos a poner corazón, ganas y sentimiento para ordenar el club. Si logramos formar un equipo de trabajo unido y manejarnos con honestidad, estoy seguro de que podemos lograrlo”, expresó el presidente, según difundieron las redes oficiales del Ciclón.

Con la presencia de las nuevas autoridades, el plantel de San Lorenzo volvió a los entrenamientos en Ciudad Deportiva.

Carlos Sánchez, Director de Fútbol, presentó a Sergio Costantino, Valeria Carta Moglietta (vicepresidenta) y Martín Saiz (secretario). "Le vamos a poner… pic.twitter.com/EqCae18DhL — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 27, 2025



Carlos Sánchez, Director de Fútbol, presentó a Sergio Costantino, Valeria Carta Moglietta (vicepresidenta) y Martín Saiz (secretario). “Le vamos a poner… pic.twitter.com/EqCae18DhL — San Lorenzo (@SanLorenzo) December 27, 2025 Las 6 futbolistas de San Lorenzo que se ausentaron en la vuelta a las prácticas En lo que respecta a lo futbolístico, no fueron todas buenas noticias ya que Damián Ayude contó con seis ausencias importantes en la primera práctica. Las más esperadas fueron las de Facundo Altamirano y Diego Herazo, quienes intimaron al club hace algunos días por deudas salariales y todavía no resolvieron su situación.

A su vez, los otros jugadores que también pegaron el faltazo fueron Andrés Vombergar, Emanuel Cecchini y Nery Domínguez. El contrato de todos ellos vence este 31 de diciembre y, por ahora, tienen un pie afuera de San Lorenzo.