Crisis en San Lorenzo: los 6 futbolistas que pegaron el faltazo en el arranque de la pretemporada
Este sábado, el plantel de San Lorenzo retomó las prácticas con varias ausencias y mucha presencia dirigencial. Qué jugadores no se presentaron y los motivos.
San Lorenzo volvió al trabajo este sábado y dio el puntapié inicial a la pretemporada en medio de un escenario institucional como nunca antes en su historia. La jornada estuvo marcada por la presencia de Sergio Costantino como presidente de la Comisión Directiva transitoria, luego de la acefalía que terminó con la salida de Marcelo Moretti.
Costantino fue presentado ante el plantel profesional
Antes del entrenamiento, el plantel fue reunido para una breve presentación formal. Carlos Sánchez, director de fútbol y exmediocampista del Ciclón, fue quien introdujo a Costantino ante los jugadores. El nuevo mandatario estuvo acompañado por Valeria Carta Moglietta, vicepresidenta, y Martín Saiz, secretario, en una señal de respaldo dirigencial en este momento delicado.
Te Podría Interesar
“Le vamos a poner corazón, ganas y sentimiento para ordenar el club. Si logramos formar un equipo de trabajo unido y manejarnos con honestidad, estoy seguro de que podemos lograrlo”, expresó el presidente, según difundieron las redes oficiales del Ciclón.
Las 6 futbolistas de San Lorenzo que se ausentaron en la vuelta a las prácticas
En lo que respecta a lo futbolístico, no fueron todas buenas noticias ya que Damián Ayude contó con seis ausencias importantes en la primera práctica. Las más esperadas fueron las de Facundo Altamirano y Diego Herazo, quienes intimaron al club hace algunos días por deudas salariales y todavía no resolvieron su situación.
A su vez, los otros jugadores que también pegaron el faltazo fueron Andrés Vombergar, Emanuel Cecchini y Nery Domínguez. El contrato de todos ellos vence este 31 de diciembre y, por ahora, tienen un pie afuera de San Lorenzo.
Además, Jhohan Romaña recibió un permiso especial para retrasar su regreso desde Colombia, en medio de sondeos del exterior y un interés concreto por parte de River (desde Boedo rechazaron la primera oferta formal). La idea es que el zaguero se sume al grupo en los próximos días mientras se define su futuro.