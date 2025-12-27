La tajante respuesta de José Mourinho ante el interés del Barcelona por Otamendi: "No tengo..."

Ante el interés del elenco español por el defensor argentino, José Mourinho salió a hablar sobre el tema y lanzó una contundente frase al respecto.

En las últimas horas se conoció la noticia de que el Barcelona está tras los pasos de Nicolás Otamendi. El capitán del Benfica y campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 es el apuntado por Hansi Flick para reemplazar a Christensen, quien sufrió una grave lesión en su rodilla.

A pesar de que el elenco culé podría ser un gran salto en la carrera del defensor de 37 años, José Mourinho sabe que no quiere perderlo debido a que es una figura en su once inicial y en la previa del partido de este domingo frente al Braga por la Liga Nos, el luso se refirió a ese tema.

Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi en la mira del Barcelona. @SLBenfica José Mourinho habló sobre el interés del Barcelona por Otamendi “No tengo miedo en absoluto porque no me ha dicho nada. Nadie me ha dicho nada sobre la posibilidad de que se vaya. No tengo motivos para preocuparme por algo que, hasta que alguno de ellos me lo diga, es inexistente", comenzó.

"Mi relación con Otamendi es muy abierta. Ninguno de los dos ha tocado este tema, así que no tengo motivos para preocuparme. Lo estaría si alguno de ellos dijera algo, lo cual, hasta ahora, no ha sucedido", añadió el DT del Benfica.

La tajante respuesta al presidente del Sporting Lisboa que involucró a Lewis Hamilton Por otro lado, Mourinho también aprovechó para contestarle el presidente del Sporting de Lisboa, quien días atrás apuntó contra él, y lo hizo utilizando a Lewis Hamilton como ejemplo: "No quiero comentar las palabras del presidente del Sporting, e intentaré no comentar las de ninguno de los presidentes. ¿Es un incentivo para nosotros? No. La historia del Benfica demuestra que a veces llega tarde, pero la mayoría de las veces no. Lewis Hamilton llegó tarde en los dos últimos Campeonatos Mundiales de Fórmula 1, pero ganó siete u ocho. Llegó tarde, pero es el piloto con más campeonatos", sentenció.