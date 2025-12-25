Los 3 defensores argentinos que Barcelona tiene en la mira para reforzar la zaga central

En el marco del mercado de pases de invierno europeo, el Barcelona tiene en consideración a 3 centrales albicelestes, 2 de ellos campeones del mundo.

El FC Barcelona, de la mano de Hansi Flick, volvió a posicionarse en el último año y medio como un equipo de temer y protagonista en todos los frentes, local e internacional. Con la temporada a medio jugarse, se ubican punteros en LaLiga y entre los puestos de clasificación a playoffs en la Champions, aunque no entre los primeros 8.

Pero para la segunda (y más crucial) parte del campeonato, el Blaugrana tiene un gran problema, que es su zaga central. Es que su dos pilares serán baja por unos cuantos meses: Andreas Christensen por una lesión en su rodilla, y Ronald Araújo por una licencia que pidió para cuidar su salud mental. En ese sentido, en el marco del mercado de pases de invierno europeo, el popular Mundo Deportivo de Cataluña informó que tienen en consideración a 7 centrales para reforzar la defensa, 3 de ellos argentinos.

Nicolás Otamendi, Juan Foyth y Marcos Senesi, en la mira del Barcelona Nicolás Otamendi Nicolás Otamendi es uno de los nombres que suenan en Barcelona. @SLBenfica Uno de ellos es nada menos que Nicolás Otamendi, que pese a tener 37 años (cumplirá 38 en febrero) y estar en el tramo final de su carrera, sigue brillando en el Benfica, done es capitán y elogiado por su DT, José Mourinho. Con contrato vigente hasta junio de 2026, se especulaba que al concluir el mismo fuera de una vez por todas a River, aunque este interés del Barça podría llegar a cambiar los planes.

Juan Foyth Juan Foyth gusta por su versatilidad. @VillarrealCF Otro campeón del mundo con Argentina que está en la lista es Juan Foyth, que con 27 años, es uno de los pilares defensivos del Villarreal, de los más queridos por los hinchas y que tiene la enorme ventaja de su versatilidad, ya que puede desempeñarse tanto como central, así como lateral derecho.

Marcos Senesi Marcos Senesi también está en consideración. @afcbournemouth El tercer zaguero albiceleste que nombra Mundo Deportivo es Marcos Senesi, que se desempeña en el Bournemouth desde 2022 y que está teniendo un muy buen presente en la Premier League. De hecho, sus destacados rendimientos hicieron que volviera a ser convocado por Lionel Scaloni para los últimos amistosos de la Selección.