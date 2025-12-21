La durísima baja que sufrió el Barcelona en un momento clave de la temporada

El defensor del Barcelona sufrió una grave lesión en la rodilla y el club ya definió el camino a seguir para su recuperación.

El Barcelona recibió una noticia que altera su planificación deportiva para las próximas semanas. Andreas Christensen sufrió una lesión importante en la rodilla izquierda y quedó descartado para los compromisos inmediatos del equipo, profundizando un escenario ya complejo para el cuerpo técnico.

El defensor danés se lastimó tras un mal gesto fortuito durante el entrenamiento del sábado. La acción, sin contacto con otros futbolistas, encendió rápidamente las alarmas y motivó la realización de estudios médicos en las horas posteriores para conocer el diagnóstico definitivo.

Los resultados confirmaron una rotura parcial del ligamento cruzado anterior, una lesión delicada que obliga a una recuperación cuidadosa. Pese a ello, la primera determinación fue iniciar un tratamiento conservador, con el objetivo de evitar el paso por el quirófano y evaluar su evolución con el correr de los días.

Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado.



Tras las pruebas realizadas, se ha… pic.twitter.com/OGNhb1SUBT — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 21, 2025 Un nuevo contratiempo para el Barcelona La ausencia de Christensen se suma a una serie de problemas físicos que afectan al plantel del Barcelona. Pedro González 'Pedri' también quedó fuera de la convocatoria por molestias en el isquiotibial, mientras que Ronald Araujo continúa apartado del grupo debido a un proceso de recuperación vinculado a su salud mental.