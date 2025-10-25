Un futbolista titular e indispensable en el Barcelona no se recuperó de su lesión en el bíceps femoral y se perderá el clásico de este domingo ante el Merengue.

La durísima baja que sufrió el Barcelona de cara al clásico frente al Real Madrid

El delantero brasileño del Barcelona, Raphinha, que no ha participado en el entrenamiento de este sábado, es baja definitiva para el partido de este domingo en el Bernabeu al no haberse recuperado de una lesión en el bíceps femoral.

Raphinha out del clásico frente al Real Madrid Raphinha se lesionó el pasado 26 de septiembre al sufrir una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. Esta misma semana se había entrenado con el equipo, pero finalmente se ha resentido y no podrá estar disponible.

El brasileño es una de las seis bajas que el equipo azulgrana tendrá para el Clásico frente al Real Madrid. Además están lesionados los metas Joan García y Marc André ter Stegen, los centrocampistas Pablo Paez 'Gavi' y Dani Olmo, además del delantero Robert Lewandowski.

El brasilero habló de un tema difícil en el mundo del fútbol. Foto: Instagram @Raphinha El brasilero habló de un tema difícil en el mundo del fútbol. Foto: Instagram @Raphinha La noticia positiva es la presencia en la sesión de Jules Kounde. El francés no pudo entrenarse este viernes, pero participó con normalidad en la sesión de este sábado. El equipo viajará esta tarde hacia Madrid y antes se dará a conocer la lista de convocados.

Justo antes del inicio del entrenamiento, el técnico azulgrana Hansi Flick, que no podrá sentarse en el banquillo a causa de una sanción tras ser expulsado frente al Girona, se dirigió a los medios presentes a la sesión y pidió respeto y apoyo hacia Marcus Sorg, su asistente, y que será el encargado de dirigir al equipo en el Bernabeu y también de ofrecer la rueda de prensa este sábado en la previa.