Mastantuono jugó apenas unos minutos en el 1-0 del Real Madrid ante la Juventus por Champions

Real Madrid, con gol de Bellingham, se impuso sobre la Juve por la mínima, en un encuentro válido por la tercera fecha de la Liga de Campeones.

Un gol de Jude Bellingham en el minuto 57 le dio la victoria al Real Madrid por 1-0 ante la Juventus en el Santiago Bernabéu. Gracias a este triunfo, el equipo dirigido por Xabi Alonso mantiene el pleno de victorias en la fase de grupos de la Champions League, sumando nueve puntos de nueve posibles.

La Vecchia Signora tuvo una gran oportunidad para empatar en el minuto 86, con un disparo de Openda, pero Asensio se lanzó al césped para bloquear el remate dentro del área, en lo que fue su última acción antes de ser sustituido por molestias musculares. Franco Mastantuono apenas sumó unos minutos, ingresando a los 84' por Brahim Díaz.

Bellingham anotó el 1-0 para el Real Madrid Bellingham anotó el 1-0 de Real Madrid ante Juventus Bellingham anotó el 1-0 de Real Madrid ante Juventus Thibaut Courtois, reafirmando su fama de ser uno de los mejores arqueros del planeta, tuvo una actuación fundamental para defender la ventaja y que el Merengue pudiera quedarse con los tres puntos, con no demasiadas pero sí muy escánciales atajadas en los momentos más oportunos.

Así, el Real Madrid continúa con su senda prácticamente inmaculada de triunfos en esta temporada, que tuvo apenas como único (y gran) tropezón en la derrota por 5-2 en el derbi contra el Atlético de Madrid. De este modo, llega de la mejor manera posible a El Clásico de este domingo frente al Barcelona por la fecha 10 de LaLiga, que determinará cuál de los dos equipos se quedará con la punta del torneo.

La tercera jornada de la Champions finaliza con la Casa Blanca como uno de los únicos 5 equipos que ganaron sus tres partidos, junto con PSG, Bayern Múnich, Inter de Milán y Arsenal, aunque los de Xabi Alonso en la quinta colocación por diferencia de gol (+7). La Juventus, en tanto, aún no conoce lo que es ganar en esta edición y se ubica 25° con solo 2 unidades, producto de sus empates con Villarreal y Borussia Dortmund.