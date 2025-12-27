Cristiano Ronaldo metió un doblete y se sigue distanciando de Messi: ¿a cuánto quedó de los 1000 goles?

Cristiano Ronaldo se anotó por duplicado en la goleada 3-0 de Al-Nassr por la Saudi Pro League y está cada vez más cerca del récord.

Cristiano Ronaldo: dos goles en el anteúltimo partido de 2025 y cada vez más cerca de los 1000.

La carrera eterna entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi por alcanzar los 1000 goles volvió a encenderse con fuerza tras la reanudación del fútbol en Arabia Saudita. El portugués regresó a las canchas y dejó en claro que sigue más vigente que nunca: dos goles y figura absoluta en la goleada de Al-Nassr por la Saudi Pro League.

En el duelo ante Al-Okhdood Club, el delantero portugués de 40 años abrió el marcador a los 31 minutos y más tarde, cuando el primer tiempo se apagaba, volvió a aparecer para firmar su doblete en lo que terminó siendo goleada 3-0 de los dirigidos por Jorge Jesus.

El segundo gol de Cristiano Ronaldo en la goleada de Al-Nassr Cristiano Ronaldo llegó a los 956 goles con su doblete en la victoria de Al-Nassr vs. Al-Okhdood. C77 le sigue sacando distancia a Messi en la lucha por los 1000 goles Con esos tantos, Ronaldo llegó a los 956 goles oficiales en su carrera profesional. El número no hace más que reforzar su ambición: quedó a solo 44 de alcanzar la histórica marca de los 1000, un objetivo personal que lo mantiene activo y competitivo a pesar del paso del tiempo.

Además, amplió la diferencia en el mano a mano estadístico con Messi. Es que la Pulga, por su parte, suma 896 goles y deberá esperar hasta febrero para moverse de esa cifra, cuando comience la nueva temporada de la MLS con Inter Miami. Así, el astro argentino quedó a cuatro tantos de alcanzar los 900, algo que seguramente logrará en 2026.