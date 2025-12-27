El tremendo elogio del DT de Manchester United a Lisandro Martínez: "Es alguien con mucho..."
Rubén Amorim llenó de elogios a Lisandro Martínez, quien volvió a ser de la partida y capitán en la victoria de los Red Devils ante el Newcastle.
En un Boxing Day atípico, el Manchester United de Lisandro Martínez, quien volvió a ser titular tras 10 meses, se quedó con tres puntos de oro al vencer por la mínima al Newcastle en Old Trafford.
Con un golazo de Dorgu nada más comenzar el partido, los dirigidos por Rubén Amorim cosecharon una nueva victoria que les permitió escalar hasta la quinta posición en la Premier League y meterse en puestos de Europa League.
El tremendo elogio de Ruben Amorim a Lisandro Martínez
Tras el final del partido, el entrenador portugués habló en conferencia de prensa y cuando fue consultado sobre el regreso de Licha a la titularidad, se deshizo en elogios hacia el: “Él es alguien con mucho carácter. Es muy bueno con el balón. Es campeón del mundo, está acostumbrado a la presión", comenzó.
Luego, el DT del Manchester United sostuvo que "hoy demostró que es un gran jugador" y lo defendió de las críticas que recibió en el último tiempo: "A veces se habla de su tamaño, pero se comportó muy bien contra un equipo con jugadores grandes", lanzó.
Por otro lado, en la previa al encuentro ante las Urracas, el luso explicó el motivo por el cual Lisandro Martínez sería quien lleve la cinta de capitán ante la ausencia de Bruno Fernandes: "Es un líder. Estuvo mucho tiempo apartado de las canchas, pero durante su recuperación, siempre estuvo ahí para apoyar a los jugadores y participar en las reuniones. Es un ejemplo en cada entrenamiento. Se merece ser el capitán en Old Trafford para un partido como este", había mencionado.