El tremendo elogio del DT de Manchester United a Lisandro Martínez: "Es alguien con mucho..."

Rubén Amorim llenó de elogios a Lisandro Martínez, quien volvió a ser de la partida y capitán en la victoria de los Red Devils ante el Newcastle.

En un Boxing Day atípico, el Manchester United de Lisandro Martínez, quien volvió a ser titular tras 10 meses, se quedó con tres puntos de oro al vencer por la mínima al Newcastle en Old Trafford.

Con un golazo de Dorgu nada más comenzar el partido, los dirigidos por Rubén Amorim cosecharon una nueva victoria que les permitió escalar hasta la quinta posición en la Premier League y meterse en puestos de Europa League.

El tremendo elogio de Ruben Amorim a Lisandro Martínez Tras el final del partido, el entrenador portugués habló en conferencia de prensa y cuando fue consultado sobre el regreso de Licha a la titularidad, se deshizo en elogios hacia el: “Él es alguien con mucho carácter. Es muy bueno con el balón. Es campeón del mundo, está acostumbrado a la presión", comenzó.

Ruben Amorim on Lisandro Martinez

" He's a guy with a lot of character. He's really good on the ball. He showed today that he's a top player."



“ He’s a guy with a lot of character. He’s really good on the ball. He showed today that he’s a top player.” pic.twitter.com/CauOZXTXUL — Beyond United (@BeyondUTD1) December 26, 2025 Luego, el DT del Manchester United sostuvo que "hoy demostró que es un gran jugador" y lo defendió de las críticas que recibió en el último tiempo: "A veces se habla de su tamaño, pero se comportó muy bien contra un equipo con jugadores grandes", lanzó.