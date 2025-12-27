La IFFHS reveló los 10 mejores arqueros del mundo: en qué lugar quedó el Dibu Martínez

La IFFHS dio a conocer la lista de los 10 mejores arqueros del mundo en 2025 y el marplatense quedó dentro de esa nómina. ¿En qué puesto quedó?

Dibu Martínez quedó dentro de la lista de los 10 mejores arqueros del mundo, según la IFFHS.

El Dibu Martínez volvió a tener otro gran año. Con atajadas sensacionales que evitaron la caída de su arco y que le permitieron tanto al Aston Villa como la Selección argentina cosechar triunfos, el oriundo de Mar del Plata continúa siendo uno de los mejores arqueros del mundo.

No obstante, el ganador del premio The Best en 2022 y 2024, no logró ningún título con sus equipos y tampoco a nivel individual. En la gala de los premios que otorga la FIFA, el campeón del mundo en Qatar 2022 estaba ternado a mejor portero de la temporada, pero Gianluigi Donnarumma se quedó con el gran galardón.

Ahora, la última posibilidad que tenía el Dibu Martínez de ser distinguido con un premio era el escalafón de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que dio a conocer el ranking y colocó al marplatense en el séptimo lugar.

Dibu Martínez Gorro Navidad 16x9 Dibu Martínez quedó séptimo en el ranking de mejores arqueros del mundo, según la IFFHS. @AVFCOfficial El Dibu Martínez quedó en el séptimo lugar como mejor arquero del mundo según la IFFHS En lo más alto del ranking aparece el italiano Gianluigi Donnarumma, flamante ganador del premio The Best, tras consagrarse campeón de la Champions League con el PSG y actualmente guardián del arco del Manchester City.

Del segundo al sexto lugar se ubicaron el belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el suizo Yann Sommer (Inter de Milán), el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), el español David Raya (Arsenal) y el brasileño Alisson Becker (Liverpool). Por último, los otros tres lugares de la lista lo completaron el español Robert Sánchez (Chelsea), el inglés Jordan Pickford (Everton) y el marroquí Yassine Bounou (Al-Hilal).