Ranking IFFHS 2025: el llamativo puesto de Lionel Scaloni entre los mejores técnicos de selecciones del mundo

Lionel Scaloni fue nominado por la entidad que elabora estadísticas históricas del fútbol, pero terminó más abajo de lo esperado en el ranking 2025.

Lionel Scaloni ingresó con la Copa del Mundo al sorteo de la FIFA.

El 2025 va llegando a su fin y, mientras el fútbol entra en receso, empiezan a aparecer los balances de la temporada. En ese contexto, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) publicó su ranking de los mejores entrenadores de selecciones del año, una lista en la que Lionel Scaloni aparecía entre los candidatos, pero con un desenlace inesperado.

El premio al mejor DT del mundo a nivel selecciones quedó en manos de Luis de la Fuente, entrenador de España, que se consagró por segundo año consecutivo tras sumar 136 puntos. El técnico de 64 años fue reconocido por una temporada de alto rendimiento, en la que clasificó a su selección al Mundial 2026 y alcanzó un récord de 31 partidos sin derrotas.

Luis de la Fuente, el mejor DT del mundo por segundo año seguido Luis de la Fuente, entrenador de España. Foto: EFE Luis de la Fuente, entrenador de España. Foto: EFE Con ese escenario, muchos imaginaban que Scaloni ocuparía el segundo lugar en un año en el que, por ejemplo, la Selección argentina bailó a Brasil en el Monumental con un inolvidable 4-1, días después de hacer pata ancha en Montevideo al vencer 1-0 a Uruguay, ambos partidos sin la presencia de Messi. Sin embargo, el ranking dio una sorpresa. El segundo puesto fue para Roberto Martínez, actual DT de Portugal, quien acumuló 83 puntos. El español fue clave en la consagración de los lusos en la Nations League 2025, torneo en el que vencieron justamente a España en la final, tras empatar 2-2 y ganar 5-3 por penales.

De este modo, Scaloni terminó en el tercer lugar, con 59 puntos, un puesto que llamó la atención teniendo en cuenta el sólido recorrido de la Selección Argentina durante el año. El equipo albiceleste fue líder de las Eliminatorias Sudamericanas, sacó nueve puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor y aseguró la clasificación al Mundial cinco fechas antes del cierre del certamen.

Roberto Martínez Así, el entrenador campeón del mundo no pudo repetir los galardones obtenidos en 2022 y 2023, cuando había sido elegido como el mejor seleccionador del planeta. Aun así, volvió a meterse en el podio, ratificando su vigencia entre los entrenadores más destacados.