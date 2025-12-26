¡Sorpresa! Milton Casco arregló su llegada a un posible rival de River en la Copa Sudamericana

Tras irse libre de River, Milton Casco llegó a un acuerdo de palabra con un importante club del exterior que jugará el certamen internacional en 2026.

Milton Casco fue uno de los cuatro héroes de Madrid a los que Marcelo Gallardo les comunicó que no iba a tenerlos en cuenta en River a partir en 2026. Después de diez años e incontables títulos en Núñez, el lateral izquierdo será jugador libre a partir del 1° de enero y ya tiene un principio de acuerdo para seguir su carrera en un importante equipo de Sudamérica.

Con su salida confirmada, rápidamente se instaló la posibilidad de un regreso a Gimnasia y Esgrima La Plata, el club que lo formó y el que hace pocos días concretó la tan ansiada vuelta de Ignacio Fernández. Pero, a diferencia de Nacho, esa chance fue perdiendo fuerza y el futuro del jugador de 37 años será lejos del Bosque.

Milton Casco, a una firma de ser refuerzo de Atlético Nacional Según reveló César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de pases, Casco arregló de palabra su llegada a Atlético Nacional. Así las cosas, solo resta la firma de contrato para que el defensor recale por un año en el club en el que es ídolo Franco Armani.

milton casco Milton Casco llegó a un acuerdo de palabra para ser refuerzo de Atlético Nacional en 2026. Instagram El Verdolaga podría cruzarse con River en la Copa Sudamericana Para colmo, el condimento extra de todo esto es que el conjunto de Medellín está clasificado a la Copa Sudamericana 2026 tras haber sido campeón de la Copa Colombia, por lo que podría cruzarse con la Banda en algún momento del certamen internacional. Sin embargo, para confirmar su participación deberá superar antes la fase premilinar: enfrentará a Millonarios en una serie a partido único que se disputará el 4 de marzo en el estadio Atanasia Girardot.