La impactante oferta de Flamengo por Taty Castellanos que la Lazio rechazó

Flamengo está dispuesto a romper el mercado con la compra de Valentín Castellanos, con pasado reciente en la Scaloneta. Pese a eso, desde Italia fueron tajantes.

Valentín Castellanos aparece nuevamente en el radar de Flamengo, que está dispuesto a poner una millonada por él.

Como ya es costumbre, Flamengo tiene decidido encarar con fuerza el mercado de pases de 2026. Tras perder por penales la final de la Copa Intercontinental ante el PSG de Luis Enrique, el Mengao puso el foco en seguir reforzando su rico plantel con jugadores de jerarquía absoluta y, en ese sentido, volvió a posar los ojos en un viejo anhelo: Valentín Castellanos.

Por pedido expreso de Filipe Luis, el vigente campeón de América y del Brasileirao inició gestiones por el delantero de 27 años, hoy figura en Lazio y con pasado reciente en la Selección argentina. El interés vuelve a ser tan firme como a mitad de año, a tal punto de que el club brasileño ya presentó una impactante oferta para comprar su pase.

La tremenda oferta de Flamengo por Valentín Castellanos La propuesta formal fue de 22 millones de euros más otros tres en variables, una cifra verdaderamente envidible que solo pocos clubes de Sudamérica (Palmeiras, por ejemplo) estarían en condiciones de gastar para sumar un futbolista. Sin embargo, no se esperaban la rápida respuesta del elenco italiano, que, dicho sea de paso, fue contundente.

Valentín Castellanos volverá a jugar en la Selección argentina. Foto: Instagram Lazio rechazó la primera oferta de Flamengo por Taty Castellanos. Foto: Instagram La respuesta de Lazio al ofrecimiento Sin vueltas, desde Roma bajaron el pulgar. Según informaron los medios tanos, la dirigencia del club de la Serie A considera a Castellanos una pieza fundamental del equipo y dejó en claro que no piensa negociar por ese monto. Para sentarse a hablar, la cifra debería acercarse a los 40 millones de euros, cifra que difícilmente Flamengo esté dispuesto a poner.

Además, en Italia aseguran que Lazio buscaría quedarse con un porcentaje de una futura venta, teniendo en cuenta que el 15% del pase todavía pertenece al New York City FC. Más allá de eso, el Mengao no se rendiría y ofertaría nuevamente por el goleador argentino.