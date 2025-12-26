El bizarro detalle viral del posteo de Marino Hinestroza tras acordar su llegada a Boca: "Ja, sí, ja, cómo no"

Marino Hinestroza, que será el primer refuerzo de Boca en 2026, subió una publicación a su cuenta de Instagram que generó repercusión y se viralizó en redes.

Marino Hinestroza ya empezó a dar que hablar en el mundo Boca. Pero no precisamente porque será el primer refuerzo confirmado para 2026, sino más bien por una llamativa foto que publicó el extremo colombiano en sus redes sociales y que generó comentarios de todo tipo.

Tras acordar su llegada al Xeneize, que le pagará cerca de US$5.000.000 a Atlético Nacional por la totalidad de su ficha, el futbolista de 23 años subió un posteo out the context a su cuenta de Instagram en la que mostró su intimidad en vísperas de Navidad, a través de un book de cinco fotos que se viralizó por un detalle tan bizarro como real.

La publicación viral de Marino Hinestroza, nuevo refuerzo de Boca, con un detalle que se hizo viral En la última imagen, se observa una selfie de Hinestroza frente al espejo de una habitación, pero lo que más llamó la atención fue que había un cuchillo apoyado sobre la cama que estaba a su lado. "Ja, sí, ja, cómo no", escribió el delantero cafetero, frase que es parte de la canción del artista colombiano Mr. Plata con la que acompañó el posteo. Y claro, la situación no pasó inadvertida por los usuarios.

La polémica publicación de Marino Hinestroza en Instagram tras acordar su llegada a Boca. La polémica publicación de Marino Hinestroza en Instagram tras acordar su llegada a Boca. “BOCA, BOCA, BOCA", "Nos vemos en la Bombonera, crack" y "Bienvenido al más grande" fueron los comentarios que más destacaron por parte de los hinchas xeneizes, todos ellos expectantes por su llegada. A su vez, Edwin Cardona, también aprovechó la publicación para palpitar el arribo de su compatriota a su exclub. "Boca, Boca... Un bostero más, pa", soltó el colombiano entre aplausos.