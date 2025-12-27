La cruda confesión de Kimi Antonelli tras su primer año en la Fórmula 1: "Lloré y sufrí mucho"

Kimi Antonelli fue uno de los rookies en la temporada 2025 de la Fórmula 1. El piloto de Mercedes y compañero de George Russell tuvo varios altibajos a lo largo del año, pero en las últimas carreras demostró solidez y logró cosechar una buena suma de puntos que le permitieron a la escudería alemana terminar en el segundo lugar en el campeonato de constructores.

De todas maneras y como suele sucederle a cualquier joven piloto que afrontar su primer año en el Gran Circo, la presión siempre le juega una mala pasada y el italiano no fue la excepción. Durante la mitad de la temporada comenzaron las dudas dudas, la asfixiante presión y una sensación de no estar a la altura de las expectativas.

La cruda confesión de Kimi Antonelli tras su primer año en la F1 Ahora, tras concluir un buen primer año en la Máxima, Kimi Antonelli lanzó una cruda confesión sobre lo que vivió durante varios meses, con un fuerte desgaste psicológico y con constantes cuestionamientos sobre su nivel: “Lloré. Durante ese período difícil, lloré mucho. Sufrí mucho, sobre todo mentalmente. Llegas a la Fórmula 1, es el sueño de tu vida, y después de un gran comienzo empezás a sentir que no estás al nivel que querés. Fue duro”, sentenció en una entrevista con La Gazzeta dello Sport.

image Kimi Antonelli y una desgarradora confesión tras su primer año con Mercedes. @Mercedes Ante ello, reconoció que Toto Wolff, jefe de equipo de Mercedes, fue un gran sostén para él y quien lo acompañó en los momentos más turbulentos de la temporada: “Tenemos una relación especial que este año se fortaleció. Supo motivarme y también ser duro cuando hacía falta”, lanzó.

Por último, el italiano destacó los puntos claves de su primer año con la escudería alemana y palpitó lo que será el 2026: “Lo más importante de esta temporada es que me ha permitido hacer un salto mental que me será útil en el futuro”, inició. Y cerró: “Queremos tener un coche para luchar adelante y ganar carreras. El equipo hará su parte y dependerá de mí hacer el resto”.