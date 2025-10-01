Toto Wolff fue contundente sobre el futuro de Kimi Antonelli, en medio de rumores que lo vinculan a Alpine
El jefe de Mercedes calificó las últimas versiones sobre Kimi Antonelli como “un completo disparate”.
La Fórmula 1 siempre ha sido un escenario complejo para los jóvenes talentos, que en muchos casos apenas logran sostenerse un par de temporadas antes de perder su asiento. Sin embargo, Kimi Antonelli parece haber encontrado en Mercedes un espacio sólido para proyectar su futuro en la categoría.
El piloto italiano debutó en 2025 con tan solo 18 años, ocupando el lugar que dejó vacante Lewis Hamilton tras su traspaso a Ferrari. Pese a la presión y la magnitud del desafío, Antonelli mostró un rendimiento prometedor: ya alcanzó un podio en Canadá, terminó nueve de las 17 carreras disputadas dentro del top ten y acumula 78 puntos, lo que lo ubica séptimo en el campeonato de pilotos.
Toto Wolff despeja dudas
En medio de los rumores que lo vinculaban con Alpine para la temporada 2026, Toto Wolff fue categórico en declaraciones a Sky Sports Italia: “Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al ciento por ciento”.
La confirmación no solo ratifica la confianza de Mercedes en su joven piloto, sino que también refuerza la idea de que Antonelli es parte central del proyecto a largo plazo de la escudería. El italiano cumplió 19 años en agosto y, pese a su inexperiencia relativa, ya demostró que puede competir al máximo nivel.
El rumor de su llegada a Alpine había crecido durante el año, sobre todo cuando el rendimiento de Franco Colapinto no convencía a Flavio Briatore, jefe de la escudería francesa. No obstante, Wolff fue tajante: Antonelli seguirá en Mercedes al menos hasta 2026.
En cuanto al piloto argentino, su continuidad en la Fórmula 1 sigue siendo incierta, ya que aún espera una definición oficial de Alpine sobre su futuro.