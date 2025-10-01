Toto Wolff fue contundente sobre el futuro de Kimi Antonelli, en medio de rumores que lo vinculan a Alpine

La Fórmula 1 siempre ha sido un escenario complejo para los jóvenes talentos, que en muchos casos apenas logran sostenerse un par de temporadas antes de perder su asiento. Sin embargo, Kimi Antonelli parece haber encontrado en Mercedes un espacio sólido para proyectar su futuro en la categoría.

El piloto italiano debutó en 2025 con tan solo 18 años, ocupando el lugar que dejó vacante Lewis Hamilton tras su traspaso a Ferrari. Pese a la presión y la magnitud del desafío, Antonelli mostró un rendimiento prometedor: ya alcanzó un podio en Canadá, terminó nueve de las 17 carreras disputadas dentro del top ten y acumula 78 puntos, lo que lo ubica séptimo en el campeonato de pilotos.

Toto Wolff despeja dudas En medio de los rumores que lo vinculaban con Alpine para la temporada 2026, Toto Wolff fue categórico en declaraciones a Sky Sports Italia: “Las especulaciones sobre Alpine y Williams son un completo disparate. Se quedará aquí en 2026 al ciento por ciento”.

kimi antonelli Mercedes ratifica a Kimi Antonelli y descarta rumores sobre Alpine. Instagram @kimi.antonelli

La confirmación no solo ratifica la confianza de Mercedes en su joven piloto, sino que también refuerza la idea de que Antonelli es parte central del proyecto a largo plazo de la escudería. El italiano cumplió 19 años en agosto y, pese a su inexperiencia relativa, ya demostró que puede competir al máximo nivel.