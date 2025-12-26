La Navidad del Dibu Martínez en Inglaterra junto a su familia

No te pierdas la foto y detalles del look navideño que llevó el Dibu Martínez junto a su familia y que enterneció en redes.

La Navidad no siempre permite volver a casa, y Emiliano “Dibu” Martínez lo supo bien este 2025. Debido al exigente calendario de la Premier League, el arquero de la Selección argentina celebró el 25 de diciembre en Inglaterra, su país de residencia, junto a su familia.

Lejos de resignar espíritu festivo, el Dibu transformó la distancia en una oportunidad para reforzar la idea de unidad. Como en otras ocasiones, compartió el momento en redes sociales, donde mostró un look navideño tan particular como entrañable.

El arquero, su esposa y sus hijos eligieron pijamas enterizos rojos intensos, estampados con Papá Noel y motivos clásicos en verde y blanco. Una elección coordinada, casi infantil, que priorizó el juego, la tradición y, sobre todo, la complicidad familiar.

En su posteo, el Dibu escribió una frase que sintetizó el espíritu de la celebración: “Lo que realmente importa en la vida es la familia. #FelizNavidad”.