La impactante frase del Dibu Martínez sobre sus bailes en los penales del Mundial de Qatar 2022: "Les prometo que..."

A tres años de la consagración en Qatar 2022, el Dibu Martínez recordó su rol en las tandas decisivas y dejó una definición que volvió a sacudir a los hinchas.

Ídolo eterno de la Selección argentina, el Dibu Martínez volvió a explicar su mentalidad en los momentos límite y prometió repetir su sello si se da la ocasión. Foto: EFE

Hace una semana, el jueves 18 de diciembre, se cumplieron tres años de la histórica consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, la gesta que le permitió al país sumar la tercera estrella. Con Lionel Messi como gran emblema dentro de la cancha, el nombre de Dibu Martínez aparece inmediatamente como uno de los pilares decisivos del título.

Con atajadas determinantes en momentos clave y un protagonismo absoluto en las tandas de penales, el Dibu se transformó en un ídolo indiscutido y en una marca registrada de la Scaloneta. Sus gestos, frases elocuentes, su personalidad y, sobre todo, sus recordados bailes después de atajar los remates rivales quedaron grabados en la memoria colectiva.

Al hablar sobre ese costado tan comentado de su juego, el arquero fue contundente y dejó una frase que no pasó desapercibida. “Es fútbol, yo contra ellos no tengo nada. Entre los jugadores sabemos que somos profesionales, hay mucho respeto”, explicó sobre las reacciones que generan sus actitudes en los penales.

La promesa del Dibu Martínez para el Mundial 2026 La impactante frase del Dibu Martínez sobre sus bailes en los penales del Mundial La impactante frase del Dibu Martínez sobre sus bailes en los penales del Mundial. DSports En la misma línea, aclaró cómo lo perciben dentro del ambiente. “Los jugadores que me ven jugando todos los fines de semana me ven como un hombre serio. No hago esas cosas”, señaló, marcando una diferencia entre el personaje que aparece en los mundiales y su comportamiento habitual.

Sin embargo, cuando se trata de una Copa del Mundo, el propio Dibu reconoce que todo cambia. “El Mundial es matar o morir, claramente es eso. Y yo prefiero matar antes que morir”, lanzó, sin filtros. Y cerró con una promesa que ilusiona a los hinchas: “Les prometo que si Dios quiere, voy a bailar en el Mundial 2026. En una tanda, si ganamos, estoy para bailar”.