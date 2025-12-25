La tremenda frase de un exmundialista con Francia contra la Selección argentina: "Siento mucho odio hacia ellos"

El exdelantero de Les Bleus apuntó con dureza contra la Selección argentina tras recordar la final del Mundial de Qatar 2022 y pidió revancha en el 2026.

La Selección argentina es la actual campeona del mundo tras vencer en una final inolvidable a Francia en el Estadio de Lusail. Foto: NA

Un especial de L’Equipe sobre la final del Mundial de Qatar 2022 volvió a encender viejas heridas en un exmundialista con Francia. El recuerdo de aquella noche en Lusail desató una catarata de frases durísimas contra la Selección argentina, a la que el protagonista en cuestión calificó como su “principal enemigo”.

Djibril Cissé le declaró la guerra a la Selección argentina, Messi y Enzo Fernández “Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, confesó el ex delantero de la Selección de Francia, en términos poco habituales incluso para una rivalidad deportiva. La derrota ante la Albiceleste parece seguir pesando fuerte en su memoria.

Djibril Cissé Djibril Cissé, ex delantero de la Selección de Francia, fue durísimo contra Argentina al recordar la final de Qatar. En esa misma línea, elevó el cruce a la categoría de clásico y miró hacia el futuro. “Claramente, hoy son nuestro principal enemigo”, aseguró, antes de soñar con una revancha en el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá. “Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Lionel Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina”, agregó.

El exatacante también cargó contra Enzo Fernández por el episodio en el que se filtró un video del plantel argentino cantando una canción contra Francia con expresiones discriminatorias. Visiblemente molesto, cuestionó las consecuencias que tuvo el hecho. “No puedo comprender cómo lo perdonaron”, sostuvo en referencia a la disculpa pública del volante.

Djibril Cissé brindó una nota al diario L'Equipe Djibril Cissé brindó una nota al prestigioso medio francés L'Equipe. Captura de TV Con pasado en clubes como Liverpool, Olympique de Marsella y Lazio, y campeón de la Copa Confederaciones 2003 con su selección, el francés también fue protagonista de distintas polémicas a lo largo de su carrera y su vida personal, que volvieron a quedar bajo la lupa tras sus declaraciones.