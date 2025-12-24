Atento, Scaloni: Argelia goleó 3-0 a Sudán en su debut en la Copa Africana de Naciones

Argelia, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026, arrancó con el pie derecho en la Copa Africana y aplastó a Sudán por la fecha 1 del Grupo E.

Falta medio año para el Mundial 2026, en el que la Selección argentina intentará repetir lo hecho en Qatar 2022 y buscará sumar la cuarta estrella encima de su escudo. Y el sueño por el bicampeonato comenzará de manera oficial el próximo 16 de junio, cuando tenga su debut en el Grupo J frente a Argelia.

Los Verdes, que son históricamente uno de los mejores seleccionados de África, regresarán a una Copa del Mundo después de 12 años, tras su última participación en Brasil 2014. Y para prepararse para el certamen más importante de todos, no había mejor forma que disputar la Copa Africana de Naciones, cuya edición 2025 se disputa en Marruecos y comenzó el domingo.

Argelia debutó con el pie derecho en la Copa Africana de Naciones



Este miércoles, los Zorros del Desierto tuvieron su debut en el torneo y no podrían haber tenido un mejor arranque. En el Estadio Moulay Hassan, Rabat, se impusieron con un contundente 3-0 sobre Sudán. Los goles fueron obra de Riyad Mahrez, su capitán y estrella, que marcó por duplicado a los minutos 2 y 61, y de Ibrahim Maza, que selló la goleada a los 85'.

De este modo, los dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovi comenzaron con el pie derecho en el Grupo E. Por la misma zona, Burkina Faso (próximo rival de los argelinos) venció 2-1 a Guinea Ecuatorial. Los primeros dos clasificados avanzarán a octavos de final, así como los mejores 4 terceros de los 6 grupos al finalizar la primera fase.