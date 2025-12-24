Atento, Scaloni: Argelia goleó 3-0 a Sudán en su debut en la Copa Africana de Naciones
Argelia, el primer rival de Argentina en el Mundial 2026, arrancó con el pie derecho en la Copa Africana y aplastó a Sudán por la fecha 1 del Grupo E.
Falta medio año para el Mundial 2026, en el que la Selección argentina intentará repetir lo hecho en Qatar 2022 y buscará sumar la cuarta estrella encima de su escudo. Y el sueño por el bicampeonato comenzará de manera oficial el próximo 16 de junio, cuando tenga su debut en el Grupo J frente a Argelia.
Los Verdes, que son históricamente uno de los mejores seleccionados de África, regresarán a una Copa del Mundo después de 12 años, tras su última participación en Brasil 2014. Y para prepararse para el certamen más importante de todos, no había mejor forma que disputar la Copa Africana de Naciones, cuya edición 2025 se disputa en Marruecos y comenzó el domingo.
Argelia debutó con el pie derecho en la Copa Africana de Naciones
Este miércoles, los Zorros del Desierto tuvieron su debut en el torneo y no podrían haber tenido un mejor arranque. En el Estadio Moulay Hassan, Rabat, se impusieron con un contundente 3-0 sobre Sudán. Los goles fueron obra de Riyad Mahrez, su capitán y estrella, que marcó por duplicado a los minutos 2 y 61, y de Ibrahim Maza, que selló la goleada a los 85'.
De este modo, los dirigidos por el bosnio Vladimir Petkovi comenzaron con el pie derecho en el Grupo E. Por la misma zona, Burkina Faso (próximo rival de los argelinos) venció 2-1 a Guinea Ecuatorial. Los primeros dos clasificados avanzarán a octavos de final, así como los mejores 4 terceros de los 6 grupos al finalizar la primera fase.
Tras su floja actuación en la Copa Árabe de la FIFA, Argelia va en busca de su tercera Copa Africana de Naciones. Su primera conquista fue en la edición 1990, mientras que obtuvo la segunda en 2019, en una final insólita frente a Senegal, la cual ganó 1-0 con un gol en el único tiro al arco que hizo a lo largo de los 90 minutos.